"On wie, że to koniec". Jakie plany na przyszłość ma Donald Trump?

Donald Trump oficjalnie zapowiada, że się nie poddaje i nie uznaje zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Jak jednak twierdzą źródła "New York Timesa", prezydent "wie, że to koniec", i rozważa ogłoszenie startu w wyborach w 2024 roku.

"NYT" pisze, że w środę w Białym Domu odbyła się narada prezydenta z doradcami, z których wielu oceniło, że jego szanse na dojście na drodze prawnej do wyborczej wygranej są niewielkie. - On wie, że to koniec - przekazał jeden z nich nowojorskiej gazecie.