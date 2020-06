Media: Trump polecił wycofanie części wojsk z Niemiec

Prezydent USA Donald Trump polecił Pentagonowi, by zredukować liczbę amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o 9,5 tysiąca – poinformowały w piątek dziennik "Wall Street Journal" oraz agencja Reutera, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. "Na tę chwilę nie mamy żadnego oświadczenia w tej sprawie" - przekazał korespondentowi "Faktów" TVN rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Ullyot.

Obecnie w Niemczech stacjonuje na stałe 34,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Według "Wall Street Journal" oraz agencji Reutera ich liczba ma zostać zmniejszona do 25 tysięcy. Media powołują się na źródła w amerykańskim rządzie. Donald Trump do tej pory nie zabrał głosu w tej sprawie.

"Na tę chwilę nie mamy żadnego oświadczenia w tej sprawie" - przekazał korespondentowi "Faktów" TVN Marcinowi Wronie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Ullyot. Jak dodał, prezydent Trump jako głównodowodzący amerykańskiej armii "nieustannie ocenia najlepsze rozmieszczenie wojsk Stanów Zjednoczonych i naszą obecność poza granicami kraju". "Stany Zjednoczone podtrzymują swoje zobowiązanie do współpracy z naszym bliskim sojusznikiem, jakim są Niemcy, w zakresie obronności oraz w wielu innych dziedzinach" - zapewnił John Ullyot.

Źródło Reutera: część wojsk USA trafi do Polski

Jeden z informatorów Reutera, który chciał zachować anonimowość, twierdzi, że decyzja o zredukowaniu amerykańskiego kontynentu w Niemczech jest wynikiem miesięcy pracy generała Marka Milley'a, stojącego na czele Kolegium Szefów Sztabów sił zbrojnych USA. Zapewnił, że nie ma nic wspólnego z napięciami między Donaldem Trumpem a kanclerz Angelą Merkel. Szefowa niemieckiego rządu kilka dni temu odrzuciła zaproszenie prezydenta USA do bezpośredniego udziału w szczycie G7 planowanym na koniec czerwca w Waszyngtonie.

Wysoki rangą urzędnik podkreślił, że wycofanie części wojsk USA z Niemiec było przewidziane w memorandum podpisanym niedawno przez doradcę Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Roberta O'Briena. Dodał, że Stany Zjednoczone pracowały nad tym planem od września i teraz zaczynają wprowadzać go w życie.

Inny przedstawiciel amerykańskiej administracji poinformował, że część z 9,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemiec zostanie przeniesiona do Polski, część trafi do innych państw sojuszniczych, a pozostali wrócą do USA. Nie ujawnił, jaka część wojsk ma trafić nad Wisłę. Decyzję Waszyngtonu tłumaczy tym, że nie ma już potrzeby utrzymywania tak dużego kontyngentu w RFN z uwagi na ogólny wzrost wydatków na obronność w ramach NATO.