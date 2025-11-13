Shutdown w USA wciąż nierozwiązany Źródło: Reuters TV

Do przyjęcia projektu w Izbie Reprezentantów potrzebna była zwykła większość głosów. Ostateczny wynik głosowania to 222 do 209. Do republikanów dołączyło sześciu demokratów, natomiast przeciwko ustawie zagłosowało dwóch republikanów. Na sali obrad na koniec głosowania rozległy się oklaski.

- Shutdown demokratów nareszcie się zakończył - oświadczył po głosowaniu szef Izby Reprezentantów Mike Johnson. Administracja Trumpa próbuje przedstawiać shutdown jako winę wyłącznie demokratów. Natomiast Amerykanie - jak wynika z badania opinii - winą obarczają obie partie.

Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę o finansowaniu rządu Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/PEA

Wcześniej, w poniedziałek, pakiet został przyjęty w Senacie, gdzie wymagany próg udało się przekroczyć dzięki kompromisowi między Republikanami i grupą siedmiorga senatorów demokratów i jednego senatora niezależnego (stowarzyszonego z demokratami).

Podpis Trumpa

Prezydent Donald Trump w środę wieczorem - około dwie godziny po przyjęciu jej przez Izbę Reprezentantów - podpisał ustawę, czym zakończył najdłuższy w historii USA shutdown. Trump przekazał, że po złożeniu przez niego podpisu pod dokumentem amerykański rząd wróci do pracy w normalnym trybie. Paraliż pracy większości agencji federalnych trwał niemal 43 dni - od 1 października. Donald Trump ocenił też, że demokraci, których oskarża o shutdown, "wyglądają bardzo źle". Trump wezwał też republikańskich senatorów do "zaprzestania działań w ramach parlamentarnej taktyki opóźniania lub blokowania" w izbie procesu legislacyjnego (filibuster). Obowiązująca w Senacie procedura zakłada konieczność przekroczenia progu 60 głosów do uchwalenia ustawy.

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Demokraci chcą przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych

Przyjęty pakiet zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia i całoroczne fundusze dla niektórych agencji rządowych. Obejmuje też cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października oraz gwarancję wypłacenia wynagrodzeń pracownikom, którzy ich nie otrzymywali z uwagi na shutdown.

Przed końcem roku ma odbyć się też głosowanie nad przywróceniem dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, lecz nie zagwarantowano, że takie dopłaty będą, a o to przede wszystkim walczyli demokraci.

Środa była 43. dniem shutdownu, czyli paraliżu pracy większości agencji federalnych. W związku z impasem między republikanami i demokratami w Kongresie tysiące pracowników federalnych pracują bez wynagrodzenia, inni zostali wysłani na przymusowe urlopy, część zwolniono. Shutdown spowodował też tysiące odwołanych i opóźnionych lotów oraz zawieszenie bonów żywnościowych dla najuboższych.

