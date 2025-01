Donald Trump zapowiedział, że chce zmienić nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. - Robimy tam najwięcej, jest nasza - stwierdził. To nie oznacza jednak, że do zmiany miałyby się dostosować inne kraje.

Trump o Zatoce Meksykańskiej

Czy Trump może zmienić nazwę zatoki?

Z kolei "The Washington Post" podkreśla, że choć Trump może spróbować zmienić nazwę zatoki, to będzie to jednostronna decyzja, a inne kraje nie będą musiały się do niej dostosowywać. Istnieją bowiem przypadki, w których do tego samego akwenu wodnego kraje odnoszą się w różny sposób.