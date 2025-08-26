Logo strona główna
Świat

Trump chce kary śmierci za zabójstwo w Waszyngtonie

Konkret24. (Nie)zakończone wojny Trumpa
Donald Trump odwiedził policję i Gwardię Narodową w Waszyngtonie
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump uważa, że za zabójstwa w Waszyngtonie powinna grozić kara śmierci. Dwa tygodnie temu prezydent przejął kontrolę nad waszyngtońską policją i wysłał na ulice stolicy Gwardię Narodową, ogłaszając walkę z przestępczością.

- Jeśli ktoś dokona zabójstwa w stolicy, będziemy domagać się (dla niego) kary śmierci - powiedział na posiedzeniu gabinetu prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, ma to działać jako silny środek prewencyjny.

- Wszyscy, którzy o tym słyszeli, zgadzają się z tym. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to w tym kraju, ale nie mamy wyjścia - podkreślił.

Trump zaznaczył, że wspomniana zasada ma dotyczyć Waszyngtonu. Poszczególne stany mają w tej sprawie decydować samodzielnie.

Jak mówił prezydent, krytycy zarzucają mu, że jest dyktatorem. - Ale nie jestem dyktatorem. Po prostu wiem, jak powstrzymać przestępczość - oznajmił.

Statystyki przestępczości w Waszyngtonie

Krytycy wytykają, że spadek przestępczości nie jest jego zasługą. Burmistrzyni Waszyngtonu Muriel Bowser oświadczyła, że poziom przestępczości w stolicy spada od dwóch lat.

W 2023 roku w Dystrykcie Kolumbii, liczącym około 700 tysięcy mieszkańców, odnotowano 274 morderstwa. Był to najwyższy wynik od 20 lat - podała Associated Press. Agencja zaznaczyła, że mimo iż Waszyngton jest jednym z najniebezpieczniejszych dużych miast Ameryki, w innych ośrodkach wskaźnik przestępczości jest wyższy.

Dystrykt Kolumbii (Waszyngton) zniósł karę śmierci kilkadziesiąt lat temu.

pc

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Brian Jason / Shutterstock.com

Donald TrumpUSAWaszyngtonPrzestępstwa
