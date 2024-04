Departament Stanu potwierdza, że dostarczono Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu

Departament Stanu USA potwierdził, że Stany Zjednoczone jeszcze w marcu dostarczyły Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu ATACMS w wersji o zasięgu do 300 kilometrów. Według dwóch amerykańskich urzędników, na których powołuje się agencja AP, rakiet użyto między innymi w ataku na lotnisko wojskowe na Krymie, do którego doszło w połowie kwietnia.

Rakiety ATACMS zostały wysłane 12 marca i dotarły do Ukrainy w tym samym miesiącu. Jak potwierdził rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA Vedant Patel, ta wysyłka "była bezpośrednio zlecona przez prezydenta" USA Joe Bidena.

Jak powiedział z kolei podczas środowego briefingu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, Biden podjął decyzję jeszcze w lutym, tuż po tym, jak rakiety balistyczne wysłała Rosji Korea Północna. Jak zaznaczył, rakiety mają być stosowane wyłącznie na terytorium Ukrainy, do której zalicza się również Krym. Sullivan wyjaśnił, że USA nie podjęły tego kroku wcześniej z uwagi na ograniczoną liczbę pocisków w arsenale USA. Dodał jednak, że "za kulisami administracja wytrwale pracowała, by zająć się tymi problemami". W rezultacie Ameryka jest w stanie teraz wysyłać "znaczące liczby" tych rakiet bez obaw o własną gotowość wojenną. Doradca prezydenta przestrzegł jednak, że te pociski nie stanowią panaceum na sytuację na froncie.

Associated Press wcześniej w środę poinformowała, że rakiety ATACMS zostały dostarczone Ukrainie potajemnie już w marcu. Rakiety były częścią pakietu pomocowego, ogłoszonego w marcu, o wartości 300 milionów dolarów.

Amerykanie nie decydowali się wcześniej na dostarczenie Ukrainie rakiet ATACMS z obawy, że zostaną wykorzystane do uderzenia w głąb rosyjskiego terytorium. Taki atak mógłby spowodować eskalację konfliktu. W zamian USA w październiku zaopatrzyły Kijów w pociski średniego zasięgu, mogące trafić w cele oddalone o około 160 km.

AP: Biden ostrzegał Rosję w sprawie użycia rakiet balistycznych

Jeden z amerykańskich urzędników przekazał AP, że Biden ostrzegł Rosję w zeszłym roku, że jeśli Moskwa użyje rakiet balistycznych w Ukrainie, Waszyngton dostarczy takie pociski Ukraińcom. Rosja uzyskała ten rodzaj uzbrojenia od Korei Północnej i użyła go w Ukrainie. Według urzędników przekonało to administrację Bidena do dostarczenia rakiet ATACMS.