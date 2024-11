Adwokat chce zrezygnować

Aktualnie James Craig oczekuje na rozprawę. W ubiegłym tygodniu reprezentujący go do tej pory prawnik zwrócił się do sądu z prośbą o zwolnienie go z tej roli. Powołał się przy tym na zasady etyki zawodowej oraz rzekomą chęć jego klienta do podejmowania działań, które "uważa on za odrażające bądź z którymi fundamentalnie się nie zgadza". Nie jest jasne, co konkretnie miał na myśli. Zagranicznie media opisują jednak szereg prób fałszowania dowodów, jakie w ostatnich miesiącach miał powziąć oskarżony.