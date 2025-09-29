Logo strona główna
Świat

Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Nowe informacje

Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Hollywood Hills i Los Angeles
Źródło: Reuters Archive
Rezydencja, którą wynajmował piosenkarz D4vd, została przeszukana przez policję, a kilka dni później mężczyzna nagle się z niej wyprowadził - informują media. W sprawie artysty pojawiają się nowe informacje po tym, jak w bagażniku jego samochodu znaleziono ciało zaginionej dwa lata temu nastolatki.

Niedługo po tym, jak w samochodzie piosenkarza D4vd znaleziono ciało zaginionej nastolatki, gwiazdor wyprowadził się z wynajmowanego domu w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles, informują media. Według "Independent" w środę w rezydencji widziano ekipę, która wynosiła duże pudła z rzeczami artysty. Dodatkowo piosenkarz miał nagle zerwać umowę najmu - pisze "Los Angeles Times".

Gwiazdor muzyki pop skazany na śmierć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwiazdor muzyki pop skazany na śmierć

Przeszukanie w domu piosenkarza

Wyprowadzka miała nastąpić kilka dni po przeszukaniu nieruchomości przez policję. Według stacji ABC 7 w domu tym 18 września pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli tam część rzeczy osobistych artysty, m.in. komputer. "Znaleziono kilka dowodów, które w najbliższych dniach będą przeanalizowane przez funkcjonariuszy. Śledztwo trwa, śledczy badają kilka tropów" - przekazał departament policji w oświadczeniu, cytowanym przez stację.

 D4vd
 D4vd
Źródło: CYRIL ZINGARO/KEYSTONE/EPA/PAP

Ciało nastolatki w samochodzie

Zwłoki w stadium zaawansowanego rozkładu znalezione zostały 8 września w bagażniku samochodu marki Tesla. Znajdował się on na parkingu dla odholowanych pojazdów w Hollywood w Los Angeles. Służby zostały wezwane na miejsce przez pracowników parkingu, którzy zwrócili uwagę na wydobywający się z pojazdu zapach.

Niedługo później ciało zostało zidentyfikowane jako należące do Celeste Rivas Hernandez pochodzącej z Lake Elsinore, ponad 100 km od Hollywood. Nastolatka zaginęła 5 kwietnia 2024 roku, wówczas miała 13 lat. Samochód, w którym ją znaleziono, zarejestrowany był na 20-letniego Davida Anthony'ego Burke'a, artysty znanego pod pseudonimem D4vd. Przyczyna śmierci dziewczyny nie została podana do wiadomości publicznej.

D4vd (czyt. Dawid) to popularny amerykański piosenkarz, najbardziej znany z utworów "Here With me" oraz "Romantic Homicide" wydanych w 2022 roku. Oba szybko stały się internetowymi wiralami, a na platformie Youtube mają po ponad sto milionów wyświetleń.

Odwołany koncert w Warszawie

"Los Angeles Times" podaje, że śledczy starają się teraz ustalić kiedy ciało nastolatki trafiło do bagażnika samochodu i w jakich okolicznościach pojazd został porzucony przed odholowaniem na parking. Próbują też odtworzyć ostatnie dni zmarłej dziewczyny oraz określić, czy miała jakiekolwiek relacje z muzykiem. W sieci mnożą się spekulacje na ten temat i publikowane są zdjęcia, rzekomo pokazujące ich razem. Jak dotąd funkcjonariusze nie potwierdzają jednak informacji, że D4vd znał się z zaginioną nastolatką. Podkreślono, że artysta współpracuje z organami ścigania.

Od początku sierpnia artysta był w trasie koncertowej. W listopadzie miał zagrać m.in. w Warszawie. To wydarzenie jednak, podobnie jak wiele innych zaplanowanych koncertów, zniknęło z oficjalnych stron. Sam artysta nie wydał dotąd żadnego oświadczenia w tej sprawie.

Zaginięcie Madeleine McCann. Podejrzewany mężczyzna opuścił więzienie

Zaginięcie Madeleine McCann. Podejrzewany mężczyzna opuścił więzienie

Policjant z zarzutem gwałtu na 37-letniej turystce

Policjant z zarzutem gwałtu na 37-letniej turystce

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: Independent, ABC 7, "Los Angeles Times", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

