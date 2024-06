Chirurg plastyczny podejrzany o spowodowanie śmierci żony, którą operował

Benjamin Brown, chirurg plastyczny z Florydy został w poniedziałek zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci swojej żony na skutek zawinionego zaniedbania. We wtorek, po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tys. dolarów (ok. 200 tys. zł.) został zwolniony z więzienia w hrabstwie Santa Rosa. Jak twierdzi miejscowe biuro szeryfa, na które powołuje się stacja ABC News, w listopadzie zeszłego roku u jego żony Hillary doszło do zatrzymania akcji serca w trakcie zabiegu wykonywanego przez jej męża w należącej do niego klinice chirurgii plastycznej w Pensacola na Florydzie. Kobieta została zabrana do szpitala, a tydzień później zmarła.