Chcą nazwać lotnisko imieniem Trumpa. "Najważniejszy prezydent za naszego życia"

Kluczowe fakty: Zmianę nazwy lotniska w Palm Beach na lotnisko Donalda Trumpa zaproponowała Meg Weinberger, członkini Izby Reprezentantów Florydy.

To kolejna taka propozycja - wcześniej pojawił się projekt ustawy o zmianie nazwy Narodowego Portu Lotniczego im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem na imię prezydenta Trumpa.

Lotnisko w Palm Beach położone jest niedaleko rezydencji Trumpa, Mar-a-Lago.

W ostatni weekend złożono projekt, którego założeniem jest zmiana nazwy międzynarodowego lotniska Palm Beach na Florydzie na "Międzynarodowe lotnisko im. Donalda J. Trumpa". Na lotnisku w Palm Beach często ląduje Air Force One, ponieważ znajduje się ono niedaleko rezydencji prezydenta - Mar-a-Lago.

Najpierw bulwar Trumpa, teraz lotnisko

Jak podaje Fox News, informację potwierdził rzecznik prasowy biura Meg Weinberger, członkini Izby Reprezentantów Florydy. Jak czytamy w oświadczeniu, Trump jest "najważniejszym prezydentem za naszego życia i mieszkańcem hrabstwa Palm Beach". Weinberger była również współautorką projektu ustawy mającej na celu zmianę nazwy odcinka Southern Boulevard od lotniska w Palm Beach do Mar-a-Lago. Propozycję podpisał gubernator Ron DeSantis. Rada Miasta Palm Beach jednogłośnie zatwierdziła tę decyzję we wrześniu. W lipcu Rada Hrabstwa Palm Beach również jednogłośnie zagłosowała za zmianą nazwy drogi na President Donald J. Trump Boulevard, czyli Bulwar Prezydenta Donalda J. Trumpa - podaje Independent.

W styczniu pojawił się również projekt ustawy, w którym proponowano zmianę nazwy Narodowego Portu Lotniczego im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem na imię prezydenta Trumpa. Nie został on jednak rozpatrzony.

Lotniska nazwane na cześć prezydentów

W Stanach Zjednoczonych na cześć amerykańskich prezydentów nazwano ponad 10 lotnisk komercyjnych. W Nowym Jorku znajduje się lotnisko imienia Johna F. Kennedy'ego, w Arlington - Ronalda Reagana, w Houston - George'a Busha, a w Grand Rapids - Geralda R. Forda.

Lotnisko w Palm Beach odprawiło rekordową liczbę pasażerów między majem 2023 roku a majem 2024 roku - pisze Fox News. W tym okresie obsłużono tam ponad osiem milionów osób.

