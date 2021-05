"Nie całuj ani nie przytulaj". CDC zalecają ostrożność wobec ptaków hodowlanych

W związku ze wzrostem liczby zakażeń salmonellą amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły, by nie całować i nie przytulać się do ptactwa hodowlanego. Komunikat pojawił się po potwierdzeniu w ostatnim czasie 163 zachorowań w 43 stanach.

"Nie całuj ani nie przytulaj ptaków hodowlanych, ponieważ może to przenosić zarazki do ust i sprawić, że będziesz chory" – zaapelowały amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Agencja ostrzegła, że drób, jak kurczaki i kaczki, może przenosić pałeczki salmonelli, nawet jeśli ptaki wyglądają na zdrowe i czyste, a bakterie te mogą łatwo rozprzestrzeniać się w miejscach, w których drób żyje i wędruje.

Komunikat pojawił się po potwierdzeniu w ostatnim czasie 163 zachorowań w 43 stanach. Ustalono, że do zakażeń doszło po kontakcie z drobiem przydomowym. Według CDC jedna trzecia chorych to dzieci poniżej pięciu lat. Od połowy lutego tego roku 34 osoby zostały przewiezione do szpitala, ale nie odnotowano żadnych zgonów.