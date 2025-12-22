Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

UE reaguje na decyzję Trumpa w sprawie Grenlandii

Protest w Kopenhadze przeciw postawie administracji USA w sprawie przejęcia Grenlandii
Trump zapytany o "aneksję Grenlandii": myślę, że to się wydarzy
Źródło: TVN24/Reuters
Liderzy Unii Europejskiej reagują na decyzję Donalda Trumpa o powołaniu specjalnego wysłannika do spraw Grenlandii. Prezydent USA już wcześniej wielokrotnie sugerował, że chce przejąć terytorium autonomiczne Danii.

Republikański gubernator Luizjany Jeff Landry został specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych do spraw Grenlandii. Donald Trump ogłosił to na portalu społecznościowym TruthSocial.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Anouar El Anouni odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta. - Nie mnie komentować decyzje Stanów Zjednoczonych, ale mogę powiedzieć o stanowisku UE: zachowanie integralności terytorialnej Królestwa Danii, jego suwerenności i nienaruszalności jego granic jest kluczowe dla Unii Europejskiej - podkreślił rzecznik.

"Integralność terytorialna i suwerenność to fundamentalne zasady prawa międzynarodowego. Zasady te są niezbędne nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i dla narodów na całym świecie. Jesteśmy w pełni solidarni z Danią i narodem Grenlandii" - napisali na portalu X przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

Zakusy Trumpa w sprawie Grenlandii

W grudniu mija rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa, wówczas jeszcze prezydenta elekta, o chęci przejęcia Grenlandii. Celem miałoby być "bezpieczeństwo narodowe".

USA są już obecne na wyspie - używają bazy wojskowej Pituffik.

Grenlandia to terytorium autonomiczne Danii
Grenlandia to terytorium autonomiczne Danii
Źródło: PAP/EPA

Od tego czasu doszło do kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między USA a rządem w Kopenhadze, a także do antyamerykańskich protestów.

W marcu wiceprezydent USA J.D. Vance udał się na wyspę z delegacją. Podczas odwiedzin amerykańskiej bazy wojskowej skrytykował duńską administrację nad wyspą, uznając, że Dania "nie nadała Grenlandii odpowiedniego priorytetu" i przestrzegał przed chińskimi i rosyjskimi ambicjami w Arktyce.

J.D Vance w Grenlandii
J.D Vance w Grenlandii
Źródło: Jim Watson - Pool / Getty Images

Najnowszym rozdziałem w konflikcie między USA i Danią jest właśnie mianowanie przez Donalda Trumpa wysłannika ds. Grenladii. "Jeff (Landry - red.) rozumie, jak ważna jest Grenlandia dla naszego bezpieczeństwa narodowego i będzie zdecydowanie bronił interesów naszego kraju, dbając o bezpieczeństwo, ochronę i przetrwanie naszych sojuszników, a nawet całego świata" - napisał Trump na platformie TruthSocial.

Sam Landry poinformował w mediach społecznościowych, że jego zadaniem będzie "włączenie Grenlandii do USA"

Szef duńskiego MSZ Lars Lokke Rasmussen, reagując na decyzję Trumpa, ocenił, że "potwierdza ona zainteresowanie USA wyspą". Rasmussen dodał, że "wszystkie kraje, w tym USA, muszą szanować integralność terytorialną Danii i Grenlandii". Ogłosił, że jego resort w odpowiedzi wezwie ambasadora USA na rozmowę.

OGLĄDAJ: Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"
pc

Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NILS MEILVANG

Udostępnij:
TAGI:
DaniaGrenlandiaUSADonald Trump
Czytaj także:
Kopalnia
Akcja ratownicza w kopalni. Wciąż nie ma kontaktu z dwoma górnikami
Katowice
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
"Treści nawołujące do nienawiści" po zabójstwie 11-latki. Policja reaguje
Polska
Finlandia. Ćwiczenia wojska, zdjęcie z lutego 2024 roku
Finlandia podnosi wiek rezerwistów
imageTitle
Milan sprowadzi napastnika. Reprezentant Niemiec zamiast Lewandowskiego
EUROSPORT
kosmetyki, drogeria, polska
Groźna bakteria w kosmetyku. Partia wycofana
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek w "Kropce nad i": musimy się godzić na tę grę
Polska
Gołoledź, opady marznące, noc
Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
METEO
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"
BIZNES
Posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen na sali obrad Sejmu w Warszawie
Koalicja z Konfederacją? "Bardzo roztrzepana partia"
Polska
Próbowali włamać się do zabytkowego budynku
"Zastali mężczyzn otrzepujących się z pyłu, wyrwaną kratę i wybitą w ścianie dziurę"
WARSZAWA
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
METEO
Zmarł Mikita Miełkaziorau
Mikita Miełkaziorau nie żyje
imageTitle
Skandal na trasie. Kibic dmuchnął dymem w mistrza świata
EUROSPORT
shutterstock_2611052747
Skąd spadek dzietności w Polsce? Widoczny "rozjazd między mężczyznami a kobietami"
Polska
Walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości
Konflikt doprowadzi do rozpadu PiS? Nowy sondaż
Polska
Wiec PiS na placu Zamkowym
Kto byłby najlepszym liderem PiS?
Polska
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Chiński odwet. "Bezpośrednio odczują polscy producenci"
BIZNES
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Zderzenie pociągów, są poszkodowani
WARSZAWA
PKP Cargo
PKP Cargo odwołało prezeskę
BIZNES
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
METEO
Zdradziło go lustro (zdjęcie ilustracyjne)
Zabrali wszystko co cenne, budynek hotelu zdewastowali
Kraków
Zderzenie tramwaju z teslą
Zderzenie tramwaju z autem osobowym
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry? Sondaż
Polska
Kristi Noem
Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"
BIZNES
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
WARSZAWA
Michał Urbaniak
"Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała". Urszula Dudziak żegna byłego męża
Kultura i styl
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku
WARSZAWA
wpis ig
"Trochę nawiedzone, ale do ogarnięcia". Nietypowe znaki zdziwiły mieszkańców
imageTitle
Mistrz olimpijski znów pokonany. Norweg wydarł mu zwycięstwo
EUROSPORT
Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani w sprawie zmowy przetargowej. Chodzi o modernizację infrastruktury tramwajowej
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica