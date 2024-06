Giorgia Meloni i jej rząd wzmacniają swoją pozycję po wyborach do Parlamentu Europejskiego - ocenia włoska prasa. Premierka Włoch jest dziś na ustach całego świata, a to ze względu na rolę, jaką może odegrać w Brukseli. - Meloni będzie głównym graczem w Europie - ocenia komentator "The New York Times".

Partia szefowej włoskiego rządu, Bracia Włosi, wygrała tam wybory do PE zdobywając prawie 29 procent głosów. Giorgia Meloni była "jedynką" na wszystkich listach swojego ugrupowania. - Włochy prezentują się na forum G7 i w Unii Europejskiej z rządem silniejszym od wszystkich innych. To satysfakcja i również wielka odpowiedzialność - mówiła polityczka po zakończeniu głosowania w niedzielę, na trzy dni przed szczytem G7 w Apulii.

We Francji i Niemczech "trzęsienie ziemi" (...), a we Włoszech wzmocniona pozycja premierki Giorgii Meloni i jej rządu - tak włoska prasa podsumowała w poniedziałek rezultaty wyborów do europarlamentu. W komentarzu do zwycięstwa partii Bracia Włosi dziennik "La Stampa" podkreślił, że gabinet w Rzymie będzie obecnie jeszcze silniejszy.

"Meloni się wzmocniła". Bilans eurowyborów

Na to samo nacisk położył "Il Messaggero" oceniając: "Meloni się wzmocniła". Dziennik zwrócił uwagę na to, że jej partia odniosła lepszy wynik niż w wyborach parlamentarnych półtora roku temu. Prorządowe "Il Giornale" uważa rezultat wyborów za "dobrą ocenę" dla rządu. Jak stwierdza, Giorgia Meloni jest jedną z nielicznych szefów rządów, którym udało się uzyskać dobry wynik i utrzymać pozycję.

Giorgia Meloni PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

"W ciągu kilku godzin Giorgia Meloni może być premierem o najmocniejszej pozycji pod względem siły politycznej w UE" - ocenił w niedzielnym wpisie na portalu X Lorenzo Castellani, analityk polityczny z Uniwersytetu LUISS w Rzymie.

Agencja Reutera wskazuje, że poparcie Meloni i członków jej ugrupowania może okazać się kluczowe dla Ursuli von der Leyen, która ubiega się o drugą kadencję na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej. Do tej pory Bracia Włosi należeli w PE do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, tej samej do której należy m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem szefowa KE jest w Europejskiej Partii Ludowej. Jeśli Meloni zdecyduje się poprzeć von der Leyen, jej grupa europosłów może okazać się decydująca, jednocześnie dając Rzymowi wpływ na nowe władze UE."

Zdaniem ekspertów premierka Włoch może zdecydować się na wsparcie von der Leyen, aby zwiększyć swoje wpływy w Brukseli. - Meloni będzie głównym graczem w Europie - ocenia w rozmowie z dziennikiem "New York Times" Mujtaba Rahman z globalnej firmy konsultingowej Eurasia Group. Jego zdaniem, jeśli będzie działać konstruktywnie, może na tym bardzo skorzystać.

Polityczka, pytana o możliwość udzielenia poparcia Ursuli von der Leyen odparła, że za wcześnie na udzielenie odpowiedzi. - Z jednej strony część złożona z partii, które ją popierały trzyma się dobrze, ale z drugiej rosną w siłę te ugrupowania, które jej nie popierały - powiedziała Meloni w wywiadzie radiowym w poniedziałek.

"Santa Giorgia". Praca Alexsandro Palombo na ścianie na Piazza San Babila w Mediolanie, 10 czerwca 2024 r. PAP/EPA/Andrea Fasani

Giorgia Meloni i jej polityczna droga

"Kiedy w 2022 roku została premierką, cały europejski establishment przeszły dreszcze" - wskazuje we wtorek "NYT", przypominając o korzeniach włoskiej polityczki. Urodzona w 1977 roku Giorgia Meloni w wieku 15 lat przystąpiła do młodzieżówki pierwotnie postfaszystowskiego Włoskiego Ruchu Społecznego (MSI). W 1998 roku została radną Rzymu, a pierwsze krajowe wybory wygrała w wieku 29 lat, gdy została wybrana do Izby Deputowanych z listy prawicowego Sojuszu Narodowego. W latach 2006-2008 była jej wiceprzewodniczącą, a następnie została ministrem ds. młodzieży w rządzie Silvio Berlusconiego. 31-letnia wówczas Meloni była najmłodszą osobą na stanowisku ministra w historii kraju.

Giorgia Meloni w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

W 2012 roku była współtwórczynią konserwatywnej, tradycjonalistycznej partii Bracia Włosi, którą kieruje od 2014 roku. W młodości podziwiała włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego, obecnie dystansuje się od niego i zapewnia, że nie jest faszystką. Reuters, pisząc o "sile Meloni" zauważa, że po tym, jak została szefową włoskiego rządu w 2022 roku, "złagodziła" swój wizerunek na arenie międzynarodowej, porzucając antyunijną retorykę i "przedstawiając się jako pomost między centroprawicą głównego nurtu a jej własnym obozem narodowo-konserwatywnym".

"Dobrą pozycję" wśród zachodnich liderów zapewniło Meloni również jej wsparcie dla Ukrainy. To "odróżnia ją od innych skrajnie prawicowych frakcji, które zwykle są bardziej prorosyjskie" - zauważa "NYT". I dodaje, że szefowa włoskiego rządu utrzymała poparcie w kraju, nie zmieniając stosunku do społeczności LGBT+ i aborcji. - Są ludzie, którzy chcą, żebyśmy nazywali się "rodzic 1", "rodzic 2", rodzaj LGBT, obywatel X… To wszystko są kody. Ale my nie jesteśmy kodami. Jesteśmy ludźmi i będziemy bronić naszej tożsamości". - Jestem Giorgia! Jestem kobietą! Jestem matką! Jestem Włoszką! Jestem chrześcijanką! Nie odbierzecie mi tego! - krzyczała polityczka podczas jednego ze swoich słynnych wystąpień przed kilkoma laty.

Od lewej Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni i Matteo Salvini Jacopo Landi/NurPhoto/Getty Images

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: PAP, Reuters, The New York Times, tvn24.pl