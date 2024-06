"Washington Post": sukces skrajnej prawicy jest wyrazem głębszego trendu

Wprawdzie wyborcze zdobycze partii skrajnych wciąż nie stanowią "biletu do władzy" w Unii, a koalicja partii centrowych nadal jest najważniejszą siłą w PE, ale wyniki głosowania świadczą o istnieniu trendu, który może być zapowiedzią "nowej, prawicowej epoki w polityce Zachodu" - ostrzegł "Washington Post".

Przez lata umacniał się w Europie trudny do powstrzymania trend. Krok po kroku skrajnia prawica, czasem mająca faszystowskie korzenie, zdobywała nowe terytoria, zbliżając się do centrum władzy - napisał waszyngtoński dziennik po wyborach do Parlamentu Europejskiego.