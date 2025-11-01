Ukraińcy zniszczyli "niezwykle ważny" obiekt pod Moskwą

Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"31 października 2025 roku wskutek specjalnej operacji HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy wyłączono z eksploatacji niezwykle ważny obiekt wojskowy państwa-agresora Rosji - rurociąg naftowy Kolcewoj, który zaopatrywał rosyjską armię okupacyjną w paliwa niezbędne do prowadzenia zbrodniczej wojny przeciwko narodowi ukraińskiemu" - przekazał w sobotę wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) na portalach społecznościowych.

W komunikacie ujawniono, że atak nastąpił w rejonie (powiecie) ramieńskim w obwodzie moskiewskim. "Antydronowa siatka i ochrona obiektu przez uzbrojoną ochronę nie pomogły - wszystkie trzy nitki, którymi agresor transportował benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, eksplodowały pomyślnie i jednocześnie. Rurociąg paliwowy został wyłączony z eksploatacji" - oświadczono.

Służby udostępniły w sieci nagranie z przeprowadzonej operacji.

❗️Гуркіт на московщині ― внаслідок операції ГУР знищено три нитки важливого військового об’єкта агресора 31 жовтня 2025... Posted by Головне управління розвідки Міністерства оборони України on Saturday, November 1, 2025 Rozwiń Siły specjalne wywiadu zniszczyły rurociąg paliwowy wokół Moskwy Źródło: Facebook

Szef HUR: nasze uderzenie przyniosło większy efekt niż sankcje

Wywiad ocenił, że akcja, którą przeprowadził na terytorium Rosji, jest poważnym ciosem dla jej możliwości wojennych oraz dla gospodarki, szczególnie w regionie moskiewskim.

"Długość magistralnego rurociągu paliwowego Kolcewoj stanowi 400 kilometrów. Paliwo transportowane rurociągiem pochodziło z rafinerii w Riazaniu, Niżnym Nowogrodzie i Moskwie. Rocznie Kolcewoj był zdolny do przepompowania do 3 mln ton paliwa lotniczego, do 2,8 mln ton oleju napędowego oraz do 1,6 mln ton benzyny" - podano w komunikacie.

Szef HUR Kyryło Budanow uznał, że operacja ta jest kontynuacją sankcyjnej presji na agresora.

"W rzeczywistości nasze uderzenia przyniosły większy efekt niż działanie sankcji. Jest to prosta, matematyczna prawda. Zadając ciosy bezpośrednimi działaniami wyrządziliśmy dużo większe szkody dla Rosji niż jakiekolwiek dotychczas wprowadzone instrumenty ekonomiczne" - oświadczył Budanow

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD