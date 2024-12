Koreańczycy z Północy, których Kim Dzong Un wysłał do Rosji, by wzięli udział w wojnie z Ukrainą, stosują przestarzałą taktykę prowadzenia wojny, ale są dobrze przygotowani fizycznie - przekazano na Telegramie pododdziału "Khorne Group" ukraińskiej 116 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Opublikowano nagranie, mające pokazywać północnokoreańskich żołnierzy w czasie walk w obwodzie kurskim w Rosji.

"Noszą bardzo dziwne, ale zabawne kapelusze. Broń trzymają tak, jakby był to karabin Mosin (rosyjski karabin powtarzalny, skonstruowany przez Siergieja Mosina w 1890 roku - red.). Wygląda na to, że stosują tę samą taktykę, co 70 lat temu" - podano w niedzielnym wpisie pododdziału "Khorne Group" 116 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.