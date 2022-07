Ukraińcy dziękują Borisowi Johnsonowi. Za to, że "rozumie groźbę rosyjskiego potwora"

"Bycie liderem to nazywanie rosyjskiego zła złem i branie odpowiedzialności w najtrudniejszych czasach. Być liderem to być pierwszym, który przyjedzie do Kijowa, pomimo ataków rakietowych. Dziękuję (Borisowi Johnsonowi) za to, że rozumie groźbę rosyjskiego potwora i zawsze stoi na czele wspierania Ukrainy" - napisał doradca Wołodymyra Zełenskiego. Wpis opublikował w dwóch językach: ukraińskim i angielskim.