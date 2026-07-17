Świat Ukraina zniszczyła rosyjski samolot wojskowy. Znajdował się kilkaset kilometrów od granicy Oprac. Kuba Koprzywa |

Rosyjski atak na Kijów (16.07) Źródło wideo: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Jestem wdzięczny naszym żołnierzom za celność. Po raz kolejny skutecznie zastosowano dalekosiężne sankcje [ataki dalekiego zasięgu - red.] wobec Rosji za tę wojnę. W szczególności SBU zniszczyła w Engelsie wojskowy samolot Tu-95, który był wykorzystywany do rosyjskich ataków rakietowych na nasz kraj. Odległość od naszej granicy państwowej wynosi około 800 kilometrów" - napisał Zełenski.

Wołodymyr Zełenski o atakach na rosyjskie obiekty

Według prezydenta Siły Obrony Ukrainy zaatakowały również obiekty rosyjskiego sektora naftowego oraz cele na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.

"Podnosimy cenę, jaką Rosja płaci za agresję przeciwko naszemu państwu i naszym obywatelom" - podkreślił Zełenski.

I am grateful to our warriors for their accuracy. Once again, there have been successful long-range sanctions against Russia for this war. In particular, the Security Service of Ukraine destroyed a Tu-95 military aircraft in Engels that had been used for Russian missile strikes… pic.twitter.com/7nF3BTBzLL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2026 Rozwiń

W czerwcu i lipcu 2026 roku Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zintensyfikowały uderzenia na rosyjską infrastrukturę paliwową. Ponadto ukraińskie drony systematycznie atakowały cele wojskowe na okupowanym Krymie, w tym lotniska, systemy obrony przeciwlotniczej, stacje radiolokacyjne, centra logistyczne oraz infrastrukturę Floty Czarnomorskiej.