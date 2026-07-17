Ukraina zniszczyła rosyjski samolot wojskowy. Znajdował się kilkaset kilometrów od granicy
"Jestem wdzięczny naszym żołnierzom za celność. Po raz kolejny skutecznie zastosowano dalekosiężne sankcje [ataki dalekiego zasięgu - red.] wobec Rosji za tę wojnę. W szczególności SBU zniszczyła w Engelsie wojskowy samolot Tu-95, który był wykorzystywany do rosyjskich ataków rakietowych na nasz kraj. Odległość od naszej granicy państwowej wynosi około 800 kilometrów" - napisał Zełenski.
Wołodymyr Zełenski o atakach na rosyjskie obiekty
Według prezydenta Siły Obrony Ukrainy zaatakowały również obiekty rosyjskiego sektora naftowego oraz cele na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
"Podnosimy cenę, jaką Rosja płaci za agresję przeciwko naszemu państwu i naszym obywatelom" - podkreślił Zełenski.
W czerwcu i lipcu 2026 roku Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zintensyfikowały uderzenia na rosyjską infrastrukturę paliwową. Ponadto ukraińskie drony systematycznie atakowały cele wojskowe na okupowanym Krymie, w tym lotniska, systemy obrony przeciwlotniczej, stacje radiolokacyjne, centra logistyczne oraz infrastrukturę Floty Czarnomorskiej.