Papież poszedł do ambasady Rosji w Watykanie. "Wyraził zaniepokojenie" agresją na Ukrainę

Papież Franciszek poszedł do ambasady Rosji w Watykanie i wyraził swoje zaniepokojenie rosyjską inwazją na Ukrainę. Spędził w ambasadzie około pół godziny - podał rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

Jak podaje Reuters, to prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy papież sam poszedł do ambasady państwa zaangażowanego w konflikt. Zazwyczaj - podaje agencja - to sekretariat papieża wzywał ambasadora.