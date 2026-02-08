Ukraina ogłasza nowe sankcje. Zełenski o szczegółach

Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg Źródło: X/Wołodymyr Zełenski

"Produkcja tej broni byłaby niemożliwa bez zagranicznych krytycznie (ważnych) komponentów, które Rosjanie nadal pozyskują z ominięciem sankcji. Właśnie przeciwko takim firmom - dostawcom komponentów oraz producentom rakiet i dronów - wprowadzamy nowe sankcje. Podpisałem odpowiednie decyzje" - poinformował Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Ukraiński prezydent dodał też, że drugi z podpisanych przez niego dekretów wprowadza sankcje na rosyjski sektor finansowy. "Na liście znajdują się firmy, za pośrednictwem których opłacane są dostawy komponentów do produkcji rosyjskich rakiet i dronów. Sankcje nałożono także na struktury wspierające rosyjski rynek kryptowalut i działalność wydobywczą" - oznajmił.

"Dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą"

Działania te są odpowiedzią na zmasowane ostrzały rosyjskie w nocy z piątku na sobotę, podczas których użyto ponad 400 dronów i niemal 40 rakiet różnych typów.

Nocne ataki dronów w Odessie Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Według Zełenskiego część tych restrykcji zostanie uzgodniona z partnerami międzynarodowymi i włączona do 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej, który znajduje się na końcowym etapie przygotowań.

"Kontynuujemy synchronizację działań z partnerami i zwiększamy presję na agresora. Dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą" - podsumował prezydent.

Opracował Adrian Wróbel /akw