Ukraina ogłasza nowe sankcje. Zełenski o szczegółach

"Produkcja tej broni byłaby niemożliwa bez zagranicznych krytycznie (ważnych) komponentów, które Rosjanie nadal pozyskują z ominięciem sankcji. Właśnie przeciwko takim firmom - dostawcom komponentów oraz producentom rakiet i dronów - wprowadzamy nowe sankcje. Podpisałem odpowiednie decyzje" - poinformował Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
Ukraiński prezydent dodał też, że drugi z podpisanych przez niego dekretów wprowadza sankcje na rosyjski sektor finansowy. "Na liście znajdują się firmy, za pośrednictwem których opłacane są dostawy komponentów do produkcji rosyjskich rakiet i dronów. Sankcje nałożono także na struktury wspierające rosyjski rynek kryptowalut i działalność wydobywczą" - oznajmił.
"Dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą"
Działania te są odpowiedzią na zmasowane ostrzały rosyjskie w nocy z piątku na sobotę, podczas których użyto ponad 400 dronów i niemal 40 rakiet różnych typów.
Według Zełenskiego część tych restrykcji zostanie uzgodniona z partnerami międzynarodowymi i włączona do 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej, który znajduje się na końcowym etapie przygotowań.
"Kontynuujemy synchronizację działań z partnerami i zwiększamy presję na agresora. Dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą" - podsumował prezydent.
