Ukraina ogłasza nowe sankcje. Zełenski o szczegółach

Wołodymyr Zełenski
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Źródło: X/Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina nałoży nowy pakiet sankcji na firmy zajmujące się dostawą części do rosyjskiej produkcji dronów. - Sankcje nałożono także na struktury wspierające rosyjski rynek kryptowalut i działalność wydobywczą - przekazał.

"Produkcja tej broni byłaby niemożliwa bez zagranicznych krytycznie (ważnych) komponentów, które Rosjanie nadal pozyskują z ominięciem sankcji. Właśnie przeciwko takim firmom - dostawcom komponentów oraz producentom rakiet i dronów - wprowadzamy nowe sankcje. Podpisałem odpowiednie decyzje" - poinformował Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Ukraiński prezydent dodał też, że drugi z podpisanych przez niego dekretów wprowadza sankcje na rosyjski sektor finansowy. "Na liście znajdują się firmy, za pośrednictwem których opłacane są dostawy komponentów do produkcji rosyjskich rakiet i dronów. Sankcje nałożono także na struktury wspierające rosyjski rynek kryptowalut i działalność wydobywczą" - oznajmił.

"Dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą"

Działania te są odpowiedzią na zmasowane ostrzały rosyjskie w nocy z piątku na sobotę, podczas których użyto ponad 400 dronów i niemal 40 rakiet różnych typów.

Nocne ataki dronów w Odessie
Nocne ataki dronów w Odessie
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Według Zełenskiego część tych restrykcji zostanie uzgodniona z partnerami międzynarodowymi i włączona do 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej, który znajduje się na końcowym etapie przygotowań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
rosyjscy zolnierze 001 milru
"Zabijali, niszczyli, gwałcili i rabowali". Już nie wjadą do tego kraju
Ursula von der Leyen
To już 20. cios. "Proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu"
BIZNES
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
BIZNES

"Kontynuujemy synchronizację działań z partnerami i zwiększamy presję na agresora. Dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą" - podsumował prezydent.

OGLĄDAJ: "To jedyny system antydronowy jaki mamy". Co chroni nasze lotniska przed katastrofą?
Znak informujący o zakazie używania dronów

"To jedyny system antydronowy jaki mamy". Co chroni nasze lotniska przed katastrofą?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

UkrainaDronySankcjeRosjaWołodymyr ZełenskiWojna w Ukrainiekryptowalutyfinanse
