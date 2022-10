Zełenski na szczycie G7: trzeba doprowadzić do całkowitego zablokowania surowców z Rosji

Zełenski został zaproszony do uczestnictwa w zdalnym spotkaniu przywódców państw G7 w związku ze zmasowanym ostrzałem rakietowym na obiekty cywilne, jakiego Rosja dokonała w poniedziałek na terytorium Ukrainy . Ataki, skierowane głównie przeciwko infrastrukturze energetycznej, były kontynuowane we wtorek.

Jak zaznaczył, takie kroki mogą przybliżyć świat do pokoju poprzez zachęcenie państwa terrorystycznego do przemyślenia opłacalności prowadzonej wojny.

"Terytorium Białorusi jest już wykorzystywane do ataków"

Wołodymyr Zełenski zaproponował rozmieszczenie na granicy z Białorusią misji obserwatorów międzynarodowych. - Terytorium Białorusi jest już wykorzystywane do ataków na Ukrainę. I obecnie dostrzegamy wielkie zagrożenie. Rosja próbuje bezpośrednio zaangażować Białoruś w tę wojnę, uciekając się do prowokacji, w tym informując, że rzekomo przygotowujemy się do inwazji na ten kraj. Pośrednio - [Rosja-red.] już zaangażowała Białoruś. I chce wciągnąć ją do walki bezpośrednio - ocenił Zełenski.