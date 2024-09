942 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosyjscy agresorzy znów zaatakowali cywilów w Charkowie. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oświadczyła, że jej kraj nie będzie uczestniczyć w żadnej kontynuacji szczytu pokojowego zorganizowanego w Szwajcarii w czerwcu 2024 roku. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rosyjskie siły zaatakowały z powietrza wielopiętrowy budynek mieszkalny w drugim co do wielkości mieście Ukrainy, Charkowie, raniąc co najmniej 12 osób - poinformował w sobotę późnym wieczorem mer Charkowa Ihor Terechow na kanale Telegram.