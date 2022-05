Szef WHO w Kijowie: jako dziecko wojny dobrze rozumiem, co czują ukraińskie dzieci

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus złożył w sobotę wizytę w stolicy Ukrainy. Jak podkreślił, jako człowiek, który sam w dzieciństwie doświadczył wojny, dobrze wie, co czują dziś ukraińskie dzieci i dorośli. W Kijowie Etiopczyk spotkał się między innymi z ministrem zdrowia Ukrainy. Poinformował również, że wcześniej odwiedził magazyn WHO w Rzeszowie, w którym zbierane są lekarstwa dla Ukrainy.

