Analiza sytuacji w Ukrainie. "Rosjanie kontynuują brutalną okupację, ostrzeliwują i plądrują, terroryzują ludność"

"Strona ukraińska stara się odzyskać pozycje na obrzeżach Kijowa i Charkowa" - czytamy w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich po 33 dniach wojny w Ukrainie. Dodano, że w pozostałych rejonach starć" Rosjanie prowadzą "działania zaczepne". W raporcie czytamy również, że "ma trwać nabór ochotników do sił okupacyjnych".

Jak napisali, "strona ukraińska stara się odzyskać pozycje na obrzeżach Kijowa i Charkowa, co następnie eksploatuje w przekazie medialnym jako przejawy taktycznej kontrofensywy". "W pozostałych rejonach starć - także w większości miejscowości na północ i zachód od stolicy - działania zaczepne prowadzi agresor" - czytamy w podsumowaniu, które przygotowali Andrzej Wilk i Piotr Żochowski we współpracy z Jadwigą Rogożą.

OSW: w Rosji ma trwać nabór ochotników do sił okupacyjnych

"W związku z ponoszonymi stratami w Rosji ma trwać nabór ochotników do sił okupacyjnych. W celu uzupełnienia arsenału agresor ma przestawiać na całodobowy tryb pracy przedsiębiorstwa produkujące rakiety, napotyka jednak przy tym wyzwania wynikające z zachodnich sankcji" - czytamy.

Kobieta sprząta po zniszczeniach spowodowanych rosyjskim ostrzałem we wsi w obwodzie kijowskim (29.03.2022)

Kobieta sprząta po zniszczeniach spowodowanych rosyjskim ostrzałem we wsi w obwodzie kijowskim (29.03.2022) PAP/EPA/ATEF SAFADI

Analiza działań na poszczególnych kierunkach natarcia i obrony

"Ukraińska rubież obrony na północ od autostrady M06 opiera się na miejscowościach Lisne, Kapitaniwka i Dmytriwka, a na południe od tej trasy stanowią ją Motyżyn, Łyczanka, Szpytky i Petruszky. Na północny zachód od stolicy trwają starcia o Moszczun w rejonie Hostomla. Siły rosyjskie ostrzelały infrastrukturę kolejową w okolicach Bojarki, przez co wstrzymano ruch pociągów na południowy zachód od Kijowa. O uwolnieniu miasta od okupantów poinformował mer Irpienia" - napisano.

W obwodzie chersońskim Rosjanie "planują wprowadzenie rubli do obiegu"

Rosjanie "w Geniczesku zaczęli wypłacać mieszkańcom emerytury w rosyjskiej walucie - 10 tys. rubli (3 tys. hrywien, niecałe 100 euro) w gotówce - a od kwietnia planują wprowadzenie rubli do obiegu w handlu i rozliczeniach w całym obwodzie chersońskim". "Obywatele ustawiają się w kolejkach, lecz natychmiast wymieniają tę walutę na hrywny, a lokalne sklepy nie przyjmują rubli" - przekazano.

Przypomniano, że "mer Mariupola Wadym Bojczenko wezwał do natychmiastowej pełnej ewakuacji miasta. Poinformował, że przebywa tam ok. 160 tys. osób, które nie mają już ani wody, ani zapasów żywności i są na granicy życia i śmierci" i podkreślono, że miasto to "od 29 dni pozostaje pod blokadą, jest systematycznie niszczony atakami rakietowymi i ostrzeliwany z ciężkiej artylerii".