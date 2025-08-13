Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski o tragicznej statystyce. Wcześniej tego nie ujawniał

Ukraińskie wojsko
Ciała ukraińskich żołnierzy wracają do kraju (04.2025)
Źródło: Sztab Koordynacyjny do spraw Jeńców Wojennych
Armia ukraińska na froncie traci kilkuset żołnierzy w ciągu doby - przekazał w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. Według BBC ukraiński przywódca po raz pierwszy ujawnił szczegółowe dzienne straty w szeregach sił zbrojnych po wybuchu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
Kluczowe fakty:
  • Straty na froncie są niechętnie ujawniane przez stronę ukraińską. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o liczbie zabitych tylko raz - we wrześniu 2022 roku.
  • Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przeciwnik traci w czasie walk trzykrotnie więcej żołnierzy.
  • Zachodnie media podają własne statystyki, powołując się na ustalenia ojczystych wywiadów.

Wołodymyr Zełenski powiedział w środę dziennikarzom, że obecnie liczba żołnierzy rosyjskich na froncie trzykrotnie przewyższa liczbę wojskowych ukraińskich. Zdaniem prezydenta, przeciwnik ponosi straty w przybliżeniu w tej samej skali.

Zełenski oznajmił, że w ostatni wtorek armia rosyjska straciła 968 żołnierzy (531 zabitych, 428 rannych i dziewięciu wziętych do niewoli), siły ukraińskie straciły natomiast 340 żołnierzy: 18 z nich zginęło, 243 zostało rannych, a 79 zaginęło. Ukraińska sekcja BBC przypomniała, że za zaginionych mogą być uznani wojskowi, którzy zginęli i nie zostali zabrani z pola walk lub ci, którzy trafili do niewoli.

Ukraiński żołnierz. Zdjęcie ilustracyjne
Ukraiński żołnierz. Zdjęcie ilustracyjne
Źródło: UKRAINE'S 93RD MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE/PAP/EPA

Różne statystyki

Według ukraińskiej sekcji BBC Zełenski po raz pierwszy ujawnił szczegółowe dzienne straty w szeregach ukraińskich sił zbrojnych od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Ukraińskie władze nie publikują oficjalnej statystyki strat wojskowych i tylko sporadycznie ją podają - odnotowała BBC. Poinformowała, że ostatnio Wołodymyr Zełenski komentował tę sprawę w lutym tego roku. Ujawnił wówczas w wywiadzie dla NBC News, że w ciągu trzech lat rosyjskiej agresji zbrojnej Ukraina straciła ponad 46 tysięcy żołnierzy, dziesiątki tysięcy uważa się za zaginionych, a 380 tysięcy żołnierzy odniosło obrażenia.

Rosjanie "działają zuchwale". Nowe doniesienia z frontu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie "działają zuchwale". Nowe doniesienia z frontu

BBC odnotowała, że statystyki dotyczące strat, podawane wcześniej przez władze w Kijowe, różnią się od tych, które publikowały zachodnie media, powołując się na ustalenia ojczystych wywiadów. Według amerykańskiej gazety "Wall Street Journal", na początku zeszłego roku straty armii ukraińskiej na froncie sięgnęły 80 tysięcy zabitych żołnierzy i 400 tysięcy rannych. Straty po stronie rosyjskiej gazeta "Wall Street Journal" oszacowała wówczas na 200 tysięcy zabity i około 400 tysięcy rannych żołnierzy.

W listopadzie zeszłego roku brytyjski tygodnik "Economist" napisał, że w czasie inwazji zbrojnej Rosji mogło zginąć co najmniej 60 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a 400 tysięcy mogło zostać rannych.

Milionowe straty po stronie rosyjskiej

Według szacunków sztabu generalnego sił ukraińskich armia wroga od początku agresji straciła w Ukrainie ponad milion wojskowych (w komunikatach nie ma informacji, ilu z nich zginęło, a ilu zostało rannych).

Rosja oficjalnie nie ujawnia swoich strat na froncie. Po raz ostatni resort obrony w Moskwie podał liczbę zabitych żołnierzy we wrześniu 2022 roku - wówczas poinformowano o 5937 ofiarach śmiertelnych.

O liczbie ofiar informują niezależne rosyjskie media, opierając się na otwartych źródłach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
13 1740 tusk-0001

TVN24 HD
NA ŻYWO

13 1740 tusk-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: BBC, Radio Swoboda, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: UKRAINE'S 93RD MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Adam Wajrak
Adam Wajrak: nie sądziłem, że takie akcje są możliwe w Polsce w biały dzień
Polska
imageTitle
Pierwszy set pod kontrolą. Świątek walczy o ćwierćfinał
EUROSPORT
Marcin Przydacz
Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Przydacz: wiedzieliśmy od wczoraj
Polska
imageTitle
Kolejne tarapaty medalisty olimpijskiego
EUROSPORT
Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Pływał rowerem wodnym, wpadł do jeziora. Akcja poszukiwawcza
Olsztyn
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Kryzys w Rosji. Ściągają ludzi z Korei Północnej
BIZNES
Artur Łącki
Rzeczniczka KO reaguje na słowa posła Łąckiego: nie są stanowiskiem klubu
Polska
Donald Trump
Rozmawiali z Trumpem. "Chcemy, aby w piątek odniósł sukces"
Świat
rodzina rodzice dzieci spacer szczescie shutterstock_2460312721_1
Relacje dają więcej szczęścia niż wyższe dochody?
Anna Bielecka
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
WARSZAWA
Mężczyzna został wciągnięty przez prasę rolniczą
Prasa rolnicza wciągnęła 26-latka
Łódź
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik
WARSZAWA
Pożar lasu w Portugalii
Ogień opanował Europę. "Nie zostało mi nic poza tym, co mam na sobie"
METEO
blok mieszkanie ocieplenie budowa rusztowanie shutterstock_2576060853_1
Przyjmowanie wniosków wstrzymane. "Brak wolnych środków"
BIZNES
Politechnika Wrocławska
Niepełnoletni student nie może zamieszkać w akademiku
Wrocław
Stwardnienie rozsiane, zmęczenie, problemy ze wzrokiem
Stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy nawet 15 lat przed diagnozą?
Zuzanna Kuffel
Lokatorzy walczą ze sobą w jednym z bloków w Bydgoszczy
Konflikt lokatorów bloku i siano na klatce schodowej
Kujawsko-Pomorskie
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Ten samolot chyba nigdy się nie znudzi". Minister o "wielkim kontrakcie"
BIZNES
Upał na horyzoncie
Julia przyniosła nam upał. Już wkrótce aura się zmieni
METEO
Nawrocki-Tusk-
Dwie rozmowy na szczycie, różni przedstawiciele Polski
Polska
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
WARSZAWA
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. Tak działa rosyjska dezinformacja
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. "Przekaz spełnia wszelkie kryteria"
Gabriela Sieczkowska
zakopane shutterstock_2312950289_1
"Orzeczenie ma charakter precedensowy". Budynki do rozbiórki
BIZNES
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Jechał wolno, kierowca z tyłu zaczął trąbić. Awantura i śmierć 70-latka
Poznań
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0006
"Cała masa czerwonych flag". Ekspertka o zderzeniu Victorii z systemem
Polska
Motocyklista uderzył w ciężarówkę. Nie udało się go uratować
Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje
Łódź
Na miejscu interweniowały służby
"10-latek, dzięki natychmiastowej reakcji, zapobiegł tragedii"
Poznań
Wybuch w fabryce w Quatro Barras w Brazylii
Ogromna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, zabici i ranni
Świat
Nigeria. Ćwiczą żołnierze sił specjalnych, 2018 rok
Drony znalazły "leśną twierdzę", w uderzeniu zabito ponad 100 osób 
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica