Kluczowe fakty: Straty na froncie są niechętnie ujawniane przez stronę ukraińską. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o liczbie zabitych tylko raz - we wrześniu 2022 roku.

Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przeciwnik traci w czasie walk trzykrotnie więcej żołnierzy.

Zachodnie media podają własne statystyki, powołując się na ustalenia ojczystych wywiadów.

Wołodymyr Zełenski powiedział w środę dziennikarzom, że obecnie liczba żołnierzy rosyjskich na froncie trzykrotnie przewyższa liczbę wojskowych ukraińskich. Zdaniem prezydenta, przeciwnik ponosi straty w przybliżeniu w tej samej skali.

Zełenski oznajmił, że w ostatni wtorek armia rosyjska straciła 968 żołnierzy (531 zabitych, 428 rannych i dziewięciu wziętych do niewoli), siły ukraińskie straciły natomiast 340 żołnierzy: 18 z nich zginęło, 243 zostało rannych, a 79 zaginęło. Ukraińska sekcja BBC przypomniała, że za zaginionych mogą być uznani wojskowi, którzy zginęli i nie zostali zabrani z pola walk lub ci, którzy trafili do niewoli.

Różne statystyki

Według ukraińskiej sekcji BBC Zełenski po raz pierwszy ujawnił szczegółowe dzienne straty w szeregach ukraińskich sił zbrojnych od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Ukraińskie władze nie publikują oficjalnej statystyki strat wojskowych i tylko sporadycznie ją podają - odnotowała BBC. Poinformowała, że ostatnio Wołodymyr Zełenski komentował tę sprawę w lutym tego roku. Ujawnił wówczas w wywiadzie dla NBC News, że w ciągu trzech lat rosyjskiej agresji zbrojnej Ukraina straciła ponad 46 tysięcy żołnierzy, dziesiątki tysięcy uważa się za zaginionych, a 380 tysięcy żołnierzy odniosło obrażenia.

BBC odnotowała, że statystyki dotyczące strat, podawane wcześniej przez władze w Kijowe, różnią się od tych, które publikowały zachodnie media, powołując się na ustalenia ojczystych wywiadów. Według amerykańskiej gazety "Wall Street Journal", na początku zeszłego roku straty armii ukraińskiej na froncie sięgnęły 80 tysięcy zabitych żołnierzy i 400 tysięcy rannych. Straty po stronie rosyjskiej gazeta "Wall Street Journal" oszacowała wówczas na 200 tysięcy zabity i około 400 tysięcy rannych żołnierzy.

W listopadzie zeszłego roku brytyjski tygodnik "Economist" napisał, że w czasie inwazji zbrojnej Rosji mogło zginąć co najmniej 60 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a 400 tysięcy mogło zostać rannych.

Milionowe straty po stronie rosyjskiej

Według szacunków sztabu generalnego sił ukraińskich armia wroga od początku agresji straciła w Ukrainie ponad milion wojskowych (w komunikatach nie ma informacji, ilu z nich zginęło, a ilu zostało rannych).

Rosja oficjalnie nie ujawnia swoich strat na froncie. Po raz ostatni resort obrony w Moskwie podał liczbę zabitych żołnierzy we wrześniu 2022 roku - wówczas poinformowano o 5937 ofiarach śmiertelnych.

O liczbie ofiar informują niezależne rosyjskie media, opierając się na otwartych źródłach.

