"Prawie 80 dni walk" o Siewierodonieck. Generał Skrzypczak o tym, co zmienia bitwa

Trwa rosyjski zbrojny atak na Ukrainę. Na jakim jest etapie? Gdzie trwają najcięższe walki? W TVN24 sytuację na froncie analizował były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Zaznaczał, że Rosjanie próbują zdobyć Siewierodonieck "bez powodzenia" od prawie 80 dni i wyraźnie wpływa to na ich całościowy potencjał do walki. - Ukraińcy zbudowali pozycje obronne na kilku liniach, których Rosjanie nie są w stanie przełamać - ocenił.

- Rosjanie atakują, dochodzą do określonych partii miasta, które wydaje im się, że zdobywają, po czym w nocy Ukraińcy kontratakują, wypierają Rosjan z tych części miasta i walka zaczyna się od nowa. Ta walka na dobrą sprawę trwa już półtora miesiąca. Rosjanie usiłują zdobyć to miasto bez powodzenia - opisał.

Generał pytany o to, jakie siły używane są do walki o Siewierodonieck, podał, że według szacunków "obrońcy to potencjał około 300 żołnierzy, którzy są doskonale przygotowani, zaprawieni w boju". - Obrona jest skuteczna, jednocześnie siły cały czas są odtwarzane, bo Ukraińcy w tej walce ponoszą straty, więc uzupełniają straty, utrzymują cały czas obronę Siewierodoniecka, nie dopuszczając do przekroczenia rzeki Siewierski Doniec - wskazał.