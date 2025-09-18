Logo strona główna
Świat

Rosjanie "nie będą mieli wystarczających sił". Zełenski o dwóch operacjach

HIMARS launches a rocket on the Bakhmut direction on May 18, 2023 in Donetsk Oblast, Ukraine.
System artylerii rakietowej HIMARS w Ukrainie
Źródło: https://twitter.com/DefenceU
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w dwóch pierwszych pakietach amerykańskiego sprzętu wojskowego znajdą się rakiety dla systemów obrony powietrznej Patriot i wyrzutni Himars. Mówił też o sytuacji na froncie i odwetowych działaniach ukraińskich wojsk w Rosji.

- Otrzymaliśmy ponad dwa miliardy dolarów od naszych partnerów specjalnie na program PURL (Priority Ukraine Requirements List, czyli program priorytetowych potrzeb Ukrainy - red.). W październiku dostaniemy jeszcze dodatkowe środki. Myślę, że będziemy mieć łącznie 3-3,5 miliarda dolarów - powiedział Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: HIMARS "pomógł Ukrainie zmienić bieg wojny". Ile wyrzutni mamy w Polsce?

- Pierwsze dwa pakiety po 500 milionów, o ile dobrze rozumiem. I co będzie w tych pakietach? W tych pakietach, nie będę mówił o wszystkich szczegółach, na pewno będą rakiety dla systemów Patriot i Himars - dodał prezydent Ukrainy.

System Himars
System Himars
Źródło: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wysyłała dotychczas na Ukrainę broń w ramach pakietów zatwierdzonych jeszcze przez prezydenta Joe Bidena. W myśl nowego mechanizmu, ogłoszonego przez Trumpa przed czerwcowym szczytem NATO w Hadze, za nowe amerykańskie dostawy płacić mają państwa NATO.

Norwegia, Dania, Szwecja i Holandia ogłosiły dotychczas zakup broni za miliard dolarów, zaś Niemcy - za kolejne 500 milionów w ramach nowej umowy finansowej PURL. Według agencji Reutera, docelowo na Ukrainę ma trafić w ten sposób uzbrojenie o wartości nawet 10 miliardów dolarów.

Zełenski o sytuacji na froncie i operacjach w Rosji

W czasie konferencji Zełenski mówił też o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Zapowiedział, że w ciągu kilku dób poinformuje o stratach, które poniosły siły przeciwnika.

- Operacja w obwodzie sumskim zakończyła się dla nich niepowodzeniem, ponieśli duże straty, przede wszystkim w ludziach. Na dziś, nie wiem, co będzie jutro, ale na dziś zrezygnowali z tego kierunku i przerzucili swoje środki i personel na inny odcinek. Uważam, że tam ponieśli jeszcze większe straty, o których powiemy w ciągu najbliższych dwóch dni - relacjonował.

- Naszym zdaniem, dzięki udanym działaniom ukraińskich sił zbrojnych, Rosjanie stracili wielu ludzi, prowadząc dodatkowe operacje. Myślę, że dziś nie będą mieli wystarczających sił do masowych operacji - ocenił Zełenski.

Ukraiński HIMARS pod Chersoniem (listopad 2023)
"Groźna broń", której "nie ma czym zastąpić". To mogą stracić Ukraińcy
Ukraiński HIMARS pod Chersoniem (listopad 2023)
Rakiety do wyrzutni HIMARS i pociski Javelin. Nowy pakiet pomocy militarnej z USA
screen2
"Uderzenia rakietowe na tyłach wroga", Rosjanie stracili cztery śmigłowce. Nagranie

Ocenił także, że operacje, prowadzone przez wojska ukraińskie w głębi rosyjskiego terytorium, przynoszą efekty. - Przez długi czas Rosjanie uderzali w nasze obiekty cywilne, szczególnie w energetykę. Także w obiekty kolejowe, pamiętacie to. I będą to kontynuować, to oczywiste - powiedział.

- My z kolei przeprowadziliśmy pewne operacje w odpowiedzi. Uważam, że były one również dobre i dały bardzo dobre wyniki. Jedna operacja trwała dwa miesiące. I myślę, że wywołała w Rosji duży rezonans społeczny - oświadczył.

Metsola: będziemy osłabiać machinę wojenną Rosji

Ujawnił, że jego rozmowy z Robertą Metsolą dotyczyły negocjacji o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej i kwestii humanitarnych, a także sankcji na Rosję. Przewodnicząca PE zapewniła, że państwa unijne nadal będą osłabiać rosyjską machinę wojenną.

- Razem możemy udowodnić Rosji, że jej działania nie pozostaną bez odpowiedzi, i zrobimy to wspólnie, aby zapewnić odstraszanie, aby zapewnić pokój. Jak to zrobimy? Przede wszystkim będziemy dalej osłabiać machinę wojenną Rosji poprzez skoordynowane i surowe sankcje - powiedziała Metsola.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola
Źródło: SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA

- Wzmocnimy nasze wsparcie humanitarne, wojskowe i dyplomatyczne dla Ukrainy, a także jeszcze bardziej zintensyfikujemy współpracę z partnerami międzynarodowymi oraz będziemy inwestować we własną produkcję Ukrainy - podkreśliła.

Szefowa PE dodała, że Europa "jest bliska całkowitego odejścia od rosyjskiej ropy i gazu i poszukiwania wiarygodnych i bezpiecznych partnerów, jednocześnie zwalczając rosyjską flotę cieni".

Metsola zapewniła również, że Parlament Europejski będzie wspierać wszelkie wysiłki na rzecz przeprowadzenia negocjacji i dyskusji, by otworzyć pierwszy klaster rozmów o członkostwie Ukrainy w UE.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Ukraina Rosja Wołodymyr Zełenski Roberta Metsola
