Rosja sprowadziła wojnę na naszą ziemię i powinna odczuć, czego dokonała - przekazał w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski. We wtorek do obwodu kurskiego w Rosji, który sąsiaduje z Ukrainą, wdarły się siły ukraińskie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek po naradzie z najwyższym dowództwem wojskowym, że wysłuchał raportów dowódcy Sił Zbrojnych, generała Ołeksandra Syrskiego, i uznał, że "są one właśnie takie, jakich potrzebuje nasze państwo".

Zełenski stwierdził, że Ukraińcy potrafią osiągać zamierzone cele. "To nie my zdecydowaliśmy, że będziemy realizowali swoje cele na wojnie. Rosja sprowadziła wojnę na naszą ziemię i powinna odczuć, czego dokonała. My z kolei pragniemy osiągnąć własne (cele) jak najszybciej w czasach pokoju, pod warunkiem sprawiedliwego pokoju. I tak będzie" - podkreślił prezydent.