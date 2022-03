"Polska jest naszym głównym oparciem. Mówię to bez przesady. Dziękuję"

Iv Bogdan, na co dzień dyrektor handlowy, wrócił do Kijowa w obliczu wojny, aby pomagać wojskowym. - Nie chciałbym mówić, że czeka nas Syria numer dwa, ale ze względu na to, że ten ich blitzkrieg się nie udaje, jest prawdopodobne, że czeka na nas cięższa wersja, z większą artylerią - mówił w rozmowie z TVN24 w środę.