Rosyjscy żołnierze wznoszą rosyjską flagę w Sudży w obwodzie kurskim Źródło: Reuters

Wygląda na to, że siły ukraińskie wycofują się pod presją władz USA z obwodu kurskiego po ponad siedmiu miesiącach od zajęcia części tego regionu na zachodzie Rosji - pisze portal francuskiego dziennika "Le Monde", powołując się na ukraińskich obserwatorów i brak doniesień o intensywnych walkach.

"Czyżby wycofanie się Ukrainy z rosyjskiego obwodu kurskiego było warunkiem podjęcia negocjacji nadzorowanych przez Stany Zjednoczone i dotyczących zawieszenia broni z Rosją?" - pisze paryski dziennik, zwracając uwagę, że rosyjskie wojska zajęły tam miasteczko Sudża, a od kilku dni siły ukraińskie wycofywały się z tych okolic.

Zdjęcia satelitarne nie wskazują na to, by doszło do intensywnych walk: nie widać grup jeńców, przejętej ukraińskiej broni, podczas gdy do tej pory - jak zauważa "Le Monde" - jeśli "siły ukraińskie znajdowały się w defensywie, stawiały bardzo zdecydowany opór".

Ukraiński ekspert wojskowy Mychajło Żyrochow uważa, że choć oficjalnie nadal toczą się walki w obwodzie kurskim, to jednak dowództwo sił ukraińskich zdecydowało się już nie bronić tych pozycji. "Sądzę, że w ciągu jednego, dwóch dni wszyscy nasi żołnierze zostaną wycofani z regionu Kurska" - dodaje.

Inne źródła zbliżone do ukraińskiej armii, jak analitycy wojskowi projektu DeepState, uważają jednak, że za wcześnie jest zakładać, iż dojdzie do pełnego wycofania się z rosyjskiego terytorium.

Miejscowości "przejmowane prawie bez walk"

Niezależny rosyjski analityk wojskowy Rusłan Lewiew zwraca uwagę, że w obwodzie kurskim "miejscowości, które przechodziły pod kontrolę rosyjskich oddziałów, były przejmowane prawie bez walk". Tak też miało być w przypadku Sudży.

A zarazem w chwili, gdy los obwodu kurskiego wydał się być przesądzony, USA ogłosiły, że przywracają dostawy pomocy wojskowej dla ukraińskiej armii i ponownie udostępniają jej dane wywiadowcze - pisze "Le Monde".

Co mówi rosyjska propaganda

W Rosji wycofywanie się ukraińskich żołnierzy z jej terytoriów uznano za sukces militarny. W środę rosyjskie media propagandowe podały, że obwód kurski odwiedził ubrany w mundur polowy Władimir Putin wraz z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji generałem Walerijem Gierasimowem.

W czwartek po godzinie 16 w komunikacie Sztabu Generalnego Ukrainy napisano, że wojska ukraińskie w obwodzie kurskim odpierają ataki przeciwnika. W środę ukraińskie media poinformowały, powołując się na mapy projektu DeepState, że Siły Zbrojne Ukrainy wycofały się z Sudży, jednak pozostają jeszcze we wsiach na zachód od tego miasteczka.