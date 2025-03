Według niezależnego rosyjskiego portalu Agientstwo, doniesienia Kremla o tym, że Putin udał się do obwodu kurskiego, mają kilka celów. "W ten sposób prezydent może pokazać, że to właśnie on stoi za wyciśnięciem ukraińskich sił zbrojnych z tego regionu. Ponadto Putin pojawił się w mundurze wojskowym w przededniu wizyty specjalnego wysłannika prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa w Moskwie, który miał przedstawić szczegóły planu zawieszenia broni, jaki Waszyngton uzgodnił z Kijowem" - napisało Agientstwo.