"Nie czują się bezpiecznie ani na ulicy, ani w domu". Amnesty International o kobietach na wschodzie Ukrainy

Amnesty International alarmuje, że na dotkniętym konfliktem wschodzie Ukrainy trwa epidemia przemocy wobec kobiet. Sytuację zdaniem autorów raportu pogarsza kryzys gospodarczy, dostęp do broni i urazy psychiczne spowodowane toczącą się od 2014 roku wojną.

- To straszne i smutne, że kobiety, które już ucierpiały z powodu działań zbrojnych w Donbasie, doświadczają przemocy w domu, nie mają wsparcia ze strony władz (...). Kobiety, które mieszkają na wschodzie Ukrainy, nie czują się bezpiecznie ani na ulicy, ani w domu - powiedziała Oskana Pokalczuk, dyrektor Amnesty International Ukraina.

"Myślicie, że jeszcze kiedyś zwróci się na policję?"

Bez względu na to, że statystyka dotycząca tego zjawiska jest niepełna i niedokładna, dane wyraźnie wskazują na znaczny wzrost rejestrowanych przypadków przemocy - stwierdza Amnesty International. W 2018 roku liczba ta w obwodzie donieckim wzrosła o prawie 80 proc. a w ługańskim o prawie 160 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema latami.

Sprawozdanie otwarto następującym fragmentem wywiadu z emerytowanym policjantem: "Był taki przypadek, kiedy policjant przyjechał po zgłoszeniu, a chodziło o innego policjanta, wyższego rangą, który go znał. Ten nawet nie otworzył drzwi, tylko krzyknął: 'Znam cię, jedź stąd, nic się nie dzieje'. I policjant pojechał. Ale zgłoszenie już przyjęto, więc sporządził protokół wobec kobiety za fałszywe zgłoszenie i jeszcze zapłaciła mandat. Myślicie, że jeszcze kiedyś zwróci się na policję?".

Organizacja opowiedziała też między innymi historię kobiety, która, będąc w ciąży, doświadczyła przemocy fizycznej ze strony swojego męża, wówczas wojskowego. Kobieta nie złożyła zawiadomienia w sprawie przemocy, ponieważ poprzednim razem dowództwo wojskowe wywarło na niej presję, zmuszając do wycofania informacji o pobiciu i złamanym nosie, by nie zhańbić męża.

"Te wszystkie emocje, przeżycia przelewają się na życie rodzin i zwiększają ryzyko przemocy domowej"

W związku z konfliktem mieszkańcy zmagają się ze wzrostem poziomu ubóstwa i problemami z zatrudnieniem, a w wielu gospodarstwach domowych kobiety stały się jedynymi żywicielami rodzin. Rozmówcy Amnesty International podkreślili, że niektóre z nich podejmowały decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług seksualnych, by zarobić pieniądze dla siebie i rodziny.

- Regiony te, jakby to strasznie nie brzmiało, doświadczają stałego niebezpieczeństwa i przemocy. Kule, które latają nad głowami, dzieci, które chodzą do szkoły, ciągle narażając się na niebezpieczeństwo natrafienia na minę, liczne pourazowe syndromy. Niestety, to stało się codziennością. Te wszystkie emocje, przeżycia przelewają się na życie rodzin i zwiększają ryzyko przemocy domowej - powiedziała Radiu Swoboda Alona Krywulak z organizacji La Strada-Ukraina.