"Porozumienie, za którym nic nie stoi, to porozumienie, które Putin złamie"

Zastrzegł, że nie jest pewne, czy w istocie dojdzie do zawarcia rozejmu między Rosją i Ukrainą, ale zapewnił, że partnerzy tej ostatniej z tzw. koalicji chętnych "podejmują kroki we właściwym kierunku", zwłaszcza że czas na opracowanie planów działania "jest teraz", a nie po osiągnięciu porozumienia w sprawie zawieszenia broni.

Jack Watling, ekspert wojskowego think tanku RUSI, powiedział agencji Associated Press, że teraz zadaniem zachodnich armii jest "dać Ukrainie wiarę w to, że pogwałcenie zawieszenia broni (przez Rosję - red.) prowadziłoby do sytuacji, w której Rosjanie musieliby zmierzyć się z europejskimi siłami, a zwłaszcza z europejską potęgą w powietrzu".