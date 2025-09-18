Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Podsłuch w gabinecie mera Lwowa Andrija Sadowego

Mer Lwowa Andrij Sadowy
Mer Lwowa: Putin rozumie tylko siłę
Źródło: TVN24
O odnalezieniu podsłuchu Andrij Sadowy poinformował w mediach społecznościowych. Urządzenie pokazał na nagraniu. SBU przekazała, że zajmuje się sprawą.

"Dziś w moim gabinecie znaleziono urządzenie podsłuchowe. Do zwykłej ładowarki radiotelefonu nieudolnie przylutowano kartę SIM, kartę pamięci i mikrofon. W zeszłym tygodniu telefon zaczął się zawieszać, oddaliśmy go do naprawy. Wyniki widzicie. Komu i po co jest to potrzebne - wyjaśnią organa ścigania" - napisał mer Lwowa Andrij Sadowy na Facebooku.

- Jeśli zrobiły to zagraniczne służby specjalne, to powinna zająć się tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jeśli zrobili to Ukraińcy, ktoś z ukraińskich służb specjalnych, to zadaję pytanie: po co odwalać taką fuszerkę? Chciałbym usłyszeć odpowiedź: co to było? - dodał w nagraniu wideo.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że wszczęła śledztwo i zbada urządzenie znalezione w gabinecie Sadowego.

Zabójstwo Andrija Parubija we Lwowie

Sprawa wywołuje zainteresowanie ze względu na niedawny zamach na deputowanego i byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Andrija Parubija, zastrzelonego przed własnym domem we Lwowie.

54-letni Parubij został zabity w środku dnia przez mężczyznę udającego kuriera jednej z firm dostawczych. Zabójca oddał osiem strzałów z broni krótkiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrij Parubij
"Zrobiła to Rosja", "już wcześniej próbowano go zabić"
Zabójstwo Andrija Parubja. Napastnik szedł za nim chodnikiem
W biały dzień, na ulicy. "To jest morderstwo pokazowe"
shutterstock_1781393243
Kim był Andrij Parubij?

W dniu pogrzebu Parubija 2 września ogłoszono, że sprawca zamachu został ujęty. Jest to 52-letni mężczyzna, który przyznał się do winy. "Oświadczył, że była to zemsta na ukraińskich władzach. Ponadto chce, aby wymieniono go na ukraińskich żołnierzy znajdujących się w rosyjskiej niewoli" - donosił wtedy portal Suspilne Lwów.

Zamach na Parubija był drugim zamachem na proukraińskiego polityka we Lwowie. W lipcu 2024 roku, również przed własnym domem, śmiertelnie postrzelona została była deputowana do Rady Najwyższej Iryna Farion, znana przede wszystkim z głośnych kampanii w obronie języka ukraińskiego i związana ze skrajnie prawicową partią Swoboda.

Komentując oba zamachy, ukraińscy politycy jako zleceniodawcę wskazywali Rosję. Władze Ukrainy niejednokrotnie informowały o działaniach służb rosyjskich, które werbują Ukraińców do aktów terrorystycznych, obiecując w zamian pieniądze. Ich ofiarą często padają nieletni, poszukujący sposobów szybkiego zarobku w sieci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Markiian Lyseiko/UKRINFORM/PAP

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaLwów
Czytaj także:
Eksperyment procesowy prokuratury. Droga Krajowa 12 będzie zamknięta
Trzy lata wcześniej potrącono tam kobietę, nie przeżyła. Zamkną ważną drogę
Łódź
imageTitle
Świątek zaczyna grę w Seulu. Od razu od walki o ćwierćfinał
RELACJA
18-latka przewieziono do policyjnej izby zatrzymań
Poprosił o pomoc, w zamian oferował marihuanę. Nie wiedział, że rozmawia z policjantem
Rzeszów
imageTitle
Komiczny incydent przed meczem Ligi Mistrzów. "Walczyli z upałem"
EUROSPORT
Karetki przed SOR-em (zdj. ilustracyjne)
Ekspertka: jedna trzecia pacjentów SOR-ów trafia tam po alkoholu
WARSZAWA
Jimmy Kimmel prowadzi transmisję na żywo z 96. ceremonii wręczenia Oscarów 10 marca 2024 r.
Jimmy Kimmel zdjęty z anteny. Przez jedną wypowiedź
Świat
biuro, biura, budynek
Ostre hamowanie na rynku. Czynsze mogą poszybować
BIZNES
Maszyniści przemycali ludzi w lokomotywach
Przemycali ludzi w lokomotywach. Maszyniści z zarzutami
Rzeszów
Donald Trump i Karol Nawrocki w Gabinecie Owalnym
Trump do Nawrockiego. "Rzecz absolutnie wyjątkowa"
Polska
imageTitle
Zalewski świetny, ale na ławce. Włosi zaskoczeni, trener się tłumaczy
EUROSPORT
Jedna osoba została ciężko ranna
Znak "stop" go nie zatrzymał. 28-latek trafił do szpitala
Łódź
Tukan, Brazylia
Uwolnili setki zwierząt. Większość z nich miała zginąć
METEO
18 0730 piasek gosc-0007
Przydacz: notatka w sprawie domu w Wyrykach była, ale nie zawierała jednoznacznych stwierdzeń
Polska
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Polska w G20? Jest stanowisko Chin
BIZNES
Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Dwa projekty na stole
WARSZAWA
Burza tropikalna Gabrielle
Atlantyk się przebudził. Gabrielle nabiera sił
METEO
imageTitle
Osłabiona Barcelona na podbój Anglii. Kiedy mecz z Newcastle?
EUROSPORT
18 0650 kosiniak-0004
Kosiniak-Kamysz w Kijowie
Świat
imageTitle
Wczesna pora meczu Świątek. Wiadomo, o której godzinie początek
EUROSPORT
imageTitle
Wielka wpadka faworytów. Brazylia w strachu
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski na miejscu rosyjskiego ataku w rejonie sołomiańskim
Rosjanie "nie będą mieli wystarczających sił". Zełenski o dwóch operacjach
Świat
Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę tira
Tir już zjeżdżał w bariery. Kierowca był kompletnie pijany
WARSZAWA
imageTitle
Medalowe szanse Polaków, nadzieja w Bukowieckiej
EUROSPORT
2025-09-17T223428Z_1_LWD583017092025RP1_RTRWNEV_C_5830-PENNSYLVANIA-SHOOTING-SCENE-0006
Masakra na farmie. Trzech policjantów nie żyje
Świat
Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Incydent na trasie lotu Air Force One
Świat
Statek wycieczkowy kursujący w sezonie przez Zalew Wiślany z Fromborka do Piasków
Przekop nie dla żeglarzy ze świata. Nie mają tu czego szukać
Tomasz Słomczyński
Karol Nawrocki, Radosław Sikorski
Sikorski razem z Nawrockim. Pierwsza taka wizyta
Polska
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III
Tak wyglądał bankiet na zamku Windsor
Świat
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro trafił do szpitala, ma raka skóry
Świat
Bankiet na zamku Windsor
Bankiet na zamku, syn Kurskiego z zarzutami, przyczyna śmierci opozycjonisty
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica