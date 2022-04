Sytuacja na wschodzie Ukrainy. Pentagon: obserwujemy preludium do szerszej ofensywy

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu oświadczył, że na razie obserwujemy ograniczone rosyjskie ataki na wschodzie Ukrainy, będące "preludium" do szykowanej szerszej ofensywy. Jak dodał, Rosja wciąż ściąga do regionu posiłki, choć straciła dotychczas około 25 procent swoich sił bojowych. Z kolei sztab generalny ukraińskiej armii podał w komunikacie, że wróg podjął nieudane próby ofensywy pod Charkowem i Donieckiem.

Jak powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu podczas briefingu dla prasy, Rosjanie prowadzą ofensywę wspieraną ostrzałem artyleryjskim na południe od Iziumu i na południowy zachód od Doniecka. Pentagon uważa, że jest to wciąż wstęp do większego ataku.

Oceniono, że wewnątrz Ukrainy jest obecnie 78 batalionowych grup taktycznych (każda to około 800-1000 żołnierzy), podczas gdy przed inwazją w lutym liczba zgromadzonych grup wynosiła około 125. W ciągu minionej doby do Donbasu dotarły dwie dodatkowe jednostki. Według USA Rosja straciła około 25 procent sił bojowych przeznaczonych do ataku na Ukrainę. Od 24 lutego Rosjanie wystrzelili ponad 1670 rakiet.

Przedstawiciel Pentagonu poinformował, że jeszcze we wtorek do regionu dotrze siedem dodatkowych lotów z amerykańskim uzbrojeniem. Dodał, że sprzęt dociera na pole walki w ciągu 48-72 godzin.

Ukraiński sztab: wróg podjął nieudane próby ofensywy pod Charkowem i Donieckiem

Władze: najeźdźcy próbują przebić się przez obwód charkowski w głąb Ukrainy

- Zaatakowanie naszych pozycji w Charkowie byłoby dla wroga skrajnie trudnym zadaniem. Główny kierunek ich działań wiedzie obecnie przez Kupiańsk i Izium we wschodniej części obwodu charkowskiego. Cel najeźdźcy to przerzucenie wojsk do obwodów ługańskiego i donieckiego, aby wzmocnić potencjał militarny w tamtych regionach - powiedział Syniehubow, cytowany przez agencję UNIAN. Według przedstawiciela regionalnych władz siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły szereg miejscowości w obwodzie charkowskim. - Wzywam mieszkańców (terenów odbitych przez ukraińskie wojska - red.), aby jeszcze nie wracali do domów, ponieważ trwają tam walki. Wyzwolić te okolice to jedno, utrzymać - drugie - podkreślił.