914 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Kijowie. Szef ukraińskiego państwa poinformował o pierwszym użyciu z powodzeniem nowej broni przeciw Rosji - pocisku rakietowego Palianyca. Strony konfliktu dokonały tego dnia także wymiany jeńców. Po 115 wojskowych wróciło do każdego kraju. Waszyngton ogłosił nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy wartości 125 milionów dolarów, zawierający między innymi rakiety do systemów obrony powietrznej. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Wywiad wojskowy w Kijowie poinformował o ataku dronami na magazyn amunicji w miejscowości Ostorożsk w obwodzie woroneskim w Rosji. Na terenie obiektu wojskowego składowano pociski artyleryjskie i czołgowe, naboje do broni strzeleckiej i rakiety ziemia-powietrze - przekazał wywiad i dodał, że znajdowało się w tym miejscu łącznie ponad pięć tysięcy ton amunicji.

Atak na skład amunicji w obwodzie woroneskim. Ukraińcy publikują nagranie Wywiad Wojskowy Ukrainy/Telegram

> Żołnierze Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy będą mogli uzyskać obywatelstwo ukraińskie. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał w tej sprawie ustawę. - Każdy, kto odczuwa życie i niepodległość tak jak my, Ukraińcy, kto walczy razem z nami, z Ukraińcami, zasługuje na to, by znaleźć się wśród obywateli Ukrainy - podkreślił prezydent.

> Rosja i Ukraina dokonały wymiany jeńców wojennych. Do Rosji wróciło 115 żołnierzy, którzy zostali schwytani w obwodzie kurskim. Resort obrony w Moskwie przekazał w sobotnim komunikacie, że uwolnieni rosyjscy żołnierze przebywają na terytorium Białorusi, gdzie mają "zapewnioną niezbędną pomoc psychologiczną i medyczną, a także możliwość kontaktu z bliskimi". Z komunikatu wynika, że w negocjacjach dotyczących wymiany uczestniczyły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że do Ukrainy wróciło 115 uwolnionych ukraińskich żołnierzy.

Ukraińscy jeńcy na wolności t.me/V_Zelenskiy_official

Uwolnieni rosyjscy jeńcy. Resort obrony w Moskwie publikuje nagranie Ministerstwo Obrony Rosji/Telegram

> W sobotę - w dniu obchodów 33. rocznicy uchwalenia ukraińskiego Aktu Niepodległości - do Kijowa przyjechał prezydent Andrzej Duda. Mówił, że to dla niego "wielki zaszczyt", że może być dziś w Kijowie po raz kolejny i "świętować dzień niepodległości Ukrainy wraz z bohaterskim narodem ukraińskim". - Polska jest przy was i z wami od samego początku rosyjskiej agresji - podkreślił.

Andrzej Duda, Wołodymyr Zełenski i Ingrida Szimonyte Grzegorz Jakubowski/KPRP

> Ukraina po raz pierwszy z powodzeniem użyła pocisku rakietowego Palianyca - poinformował Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że jest to broń "zupełnie nowej klasy". - To nasza nowa metoda odpłacenia agresorowi. Wróg został trafiony. Dziękuję wszystkim, dzięki którym było to możliwe - oznajmił. Jak stwierdził, nowe uzbrojenie zostało użyte w sobotę, nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. Nadmienił jedynie, że "Rosji będzie bardzo trudno powiedzieć, co dokładnie przyleciało".

Zełenski o nowej broni: jest to rakieta dron o większym zasięgu i silniejszym oddziaływaniu Reuters

> Co najmniej pięć cywilów zginęło, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Konstantynówkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy – powiadomił w sobotę szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fiłaszkin. W tym samym regionie w godzinach popołudniowych zginął jeszcze jeden cywil. Stało się to we wsi Kotłyne pod Pokrowskiem – przekazał Fiłaszkin na Telegramie.

> Administracja USA ogłosiła nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy wartości 125 mln dolarów. Najnowszy pakiet zawiera dodatkowe rakiety do systemów obrony powietrznej i wyrzutni HIMARS, przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i inną broń tego rodzaju, systemy przeciwdronowe i do walki radioelektronicznej, amunicję artyleryjską kalibru 105 i 155 mm, a także m.in. wozy opancerzone. Formalnie pakiet ogłoszono w piątek, czyli w przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy.

