"Ważne porozumienie" Ukrainy z Niemcami

969 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Zaatakowany kraj podpisał w sobotę porozumienie z Niemcami w sprawie natychmiastowych działań wzmacniających ukraiński system obrony powietrznej. Ministrowie obrony państw G7, obradujący w sobotę w Neapolu, zapewnili o niewzruszonym poparciu dla Ukrainy i, jak napisali we wspólnej deklaracji, dla jej "nieodwracalnej drogi do pełnej euroatlantyckiej integracji, włącznie z członkostwem w NATO". Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Ukraina podpisała w sobotę porozumienie z Niemcami w sprawie natychmiastowych działań wzmacniających ukraiński system obrony powietrznej. Do projektu mają dołączyć jeszcze Belgia , Norwegia , Holandia i Dania - poinformował na Facebooku minister obrony Ukrainy Rustem Umerow. "Na spotkaniu ministrów obrony państw grupy G7 podpisaliśmy ważne porozumienie z Niemcami, dotyczące natychmiastowych działań na rzecz wzmocnienia systemu obrony powietrznej Ukrainy. Zgodnie z porozumieniem kraje-sygnatariusze wniosą wkład do wspólnych projektów lub sfinansują własne projekty, mające na celu wzmocnienie zdolności Sił Obrony Powietrznej Ukrainy" - napisał Umerow na Facebooku.

> Ministrowie obrony państw G7, obradujący w sobotę w Neapolu, zapewnili o niewzruszonym poparciu dla Ukrainy i, jak napisali we wspólnej deklaracji, dla jej "nieodwracalnej drogi do pełnej euroatlantyckiej integracji, włącznie z członkostwem w NATO". "Ponawiamy nasze niewzruszone poparcie dla Ukrainy, która prawie od trzech lat broni się przed brutalną i nielegalną agresją na pełną skalę ze strony Rosji. Potępiamy Rosję, która zajęła konfrontacyjne, destabilizujące stanowisko w wymiarze globalnym, prowadząc także wojnę hybrydową i nieodpowiedzialnie stosując retorykę nuklearną" - napisali szefowie resortów obrony USA , Kanady , Japonii , Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

> Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot powiedział na wspólnej konferencji z swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą w Kijowie, że Paryż jest otwarty na pomysł natychmiastowego zaproszenia Ukrainy do NATO, ale rozmowy na ten temat będą kontynuowane z sojusznikami. - Jeśli chodzi o zaproszenie Ukrainy do NATO, jesteśmy na to otwarci i jest to dyskusja, którą prowadzimy z naszymi partnerami - powiedział minister spraw zagranicznych Francji. Barrot stwierdził również, że jeśli okaże się prawdą, że Korea Północna wysyła wojska, aby wesprzeć Rosję w Ukrainie, będzie to poważna eskalacja i pokaże, że Moskwa boryka się z wojną.