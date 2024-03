745 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Sprawozdawczyni Narodów Zjednoczonych do spraw tortur Alice Jill Edwards oceniła, że rosyjskie siły zbrojne i ich współpracownicy w sposób systematyczny uciekają się do tortur na terenach okupowanych Ukrainy i stało się to "umyślną polityką". Podsumowujemy, co jeszcze wydarzyło się w ostatnich godzinach.