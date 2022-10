Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Sobota jest 227. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Seria eksplozji wstrząsnęła w sobotę w nocy miastem Charków na wschodzie Ukrainy krótko po północy czasu miejscowego - poinformowała agencja Associated Press. Siły ukraińskie odparły ataki wojsk rosyjskich na 13 miejscowości - podaje agencja Ukrinform, powołując się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym BBC powiedział, że rosyjscy urzędnicy zaczęli "przygotowywać swoje społeczeństwo" na ewentualne użycie broni jądrowej. Dodał jednak, że nie wierzy, by Rosja była gotowa do jej użycia. Zełenski wezwał także do nałożenia na Rosję sankcji wyprzedzających.