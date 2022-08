Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 171. dzień. Dwóch cywilów zginęło, a 13 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Kramatorska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała tamtejsza rada miejska.

> Do ukraińskiego portu Piwdennyj wpłynął statek, który dostarczy zboże do Etiopii - poinformował minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow. To pierwszy statek ze zbożem, który wypłynie z Ukrainy do Afryki od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę - podkreśla agencja Reutera.

> "Żołnierze chodzą wszędzie z bronią i wszyscy są trzymani na muszce" - relacjonuje BBC pracownica Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Pociski "codziennie lądują" w pobliżu obiektu. Kobieta nie ma wątpliwości, że teren elektrowni służy Rosjanom za bazę: "Każdego dnia jeżdżą tam i z powrotem swoimi wojskowymi pojazdami".

> Dwóch cywilów zginęło, a 13 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Kramatorska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała rada miejska.

Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym na szkołę w Kramatorsku GEORGE IVANCHENKO/PAP/EPA

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych ponownie zażądał zakazu podróżowania dla rosyjskich obywateli. Ukraiński przywódca oświadczył, że po wszystkich zbrodniach, jakie rosyjscy najeźdźcy dokonali na Ukrainie, nie może być innej alternatywy jak tylko uznanie Rosji za państwo terrorystyczne.

> Ukraińcy potrzebują wsparcia duchowych przywódców - oświadczył prezydent Ukrainy po rozmowie z papieżem Franciszkiem. Wołodymyr Zełenski napisał na Twitterze, że przekazał Ojcu Świętemu informacje o agresji Rosji przeciwko państwu ukraińskiemu i o jej okropnych zbrodniach.

> Władze Ukrainy apelują do społeczności międzynarodowej, by nie dopuściła do przeprowadzenia przez stronę rosyjską "trybunału" nad ukraińskimi obrońcami w okupowanym Mariupolu. Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko przekazał, że rosyjscy okupanci przebudowują filharmonię w tym mieście na więzienie, by zorganizować tam "trybunał" nad ukraińskimi żołnierzami.

> Gospodarka Rosji skurczyła się o 4 proc. w drugim kwartale 2022 roku, czyli w pierwszym pełnym kwartale od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę - poinformowała agencja Reutera, cytując dane rosyjskiej federalnej służby statystycznej Rosstat. Stanowiło to gwałtowne odwrócenie w stosunku do pierwszego kwartału, kiedy to gospodarka wzrosła o 3,5 proc.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty//rzw

Źródło: PAP, tvn24.pl