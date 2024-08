910 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow przeprowadzili we wtorek inspekcję czeczeńskich oddziałów i ochotników przygotowujących się do walki z Ukrainą. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow przeprowadzili we wtorek inspekcję czeczeńskich oddziałów i ochotników przygotowujących się do walki z Ukrainą - poinformował Kreml. To pierwsza od 13 lat podróż Putina do Kaukazu Północnego.