906 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Kijów, w mieście słychać było syreny. Tymczasem ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim posuwa się o kolejne kilometry w głąb Rosji. Jednocześnie wojska agresora zyskują na wschodzie Ukrainy, gdzie zajęły kolejną miejscowość. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rosja przeprowadziła w niedzielę atak na Kijów, wstępne dane wskazują, że wszystkie pociski zostały zniszczone w drodze do miasta – podała administracja wojskowa stolicy Ukrainy . "To już trzeci atak balistyczny na stolicę w sierpniu, z dokładnymi sześciodniowymi przerwami między każdym atakiem" - podkreślił Serhij Popko, szef kijowskiej administracji wojskowej. Jak dodał, według wstępnych informacji Rosjanie ponownie, po raz trzeci z rzędu, najprawdopodobniej użyli północnokoreańskich rakiet balistycznych.

> Ukraińskie lotnictwo aktywnie uczestniczyło w operacji, której celem był most, istotny szlak zaopatrzeniowy Rosjan - poinformował na Telegramie dowódca kijowskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk. Opublikował także wideo przedstawiające uderzenie na most. Chodzi o strategicznie istotny most na rzece Sejm położony pod Kurskiem.