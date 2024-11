Trzecia noc ataków na Kijów. Rosjanie mają okrutny cel

985 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosjanie trzecią noc z rzędu atakowali Kijów. Władze stolicy zwracają uwagę, że Moskwie zależy na zniszczeniu infrastruktury niezbędnej do ogrzewania tuz przed zimą. 14 osób zostało rannych w czasie ataku na Charków w niedzielę, gdzie pocisk uderzył w supermarket. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów w nocy z niedzieli na poniedziałek spowodował lokalne pożary, w tym w jednym z parków - poinformował na Telegramie mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Było to już trzeci atak rosyjski na Kijów ciągu ostatnich trzech nocy. Świadkowie mówili o odgłosach wybuchów, które mogły świadczyć o otwarciu ognia przez systemy obrony powietrznej - donosi Reuters. Władze stolicy nie mają wątpliwości, że rosyjskie ataki skupione są głównie na niszczeniu krytycznej infrastruktury niezbędnej do ogrzewania przed nadchodzącą do Ukrainy zimą.