Rosyjska bomba uderzyła w blok. Zginęło dziecko, wielu rannych

981 dni temu rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosyjska bomba kierowana uderzyła w wielokondygnacyjny blok mieszkalny w Charkowie, zabijając dziecko i raniąc co najmniej 29 osób - poinformowały miejscowe władze. Co jeszcze wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Ukraina planuje zmobilizować do walczącej z Rosją armii 160 tysięcy osób - poinformował deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) w Kijowie Ołeksij Honczarenko, powołując się na wystąpienie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksandra Łytwynenki.

> Rosyjska bomba kierowana uderzyła w wielokondygnacyjny blok mieszkalny w Charkowie, zabijając dziecko i raniąc co najmniej 29 osób - poinformowały miejscowe władze. Charków to drugie co do wielkości miasto na Ukrainie.