> Większość amerykańskiej broni, która ma trafić za pośrednictwem sojuszników z NATO na Ukrainę, jest natychmiast gotowa do wysyłki - napisał dziennik "New York Times". Oznacza to, że uzbrojenie jest w zapasach albo zostało dopiero co wyprodukowane - przekazała gazeta, powołując się na źródła.

> Prezydent USA Donald Trump poinformował, że pociski do systemów obrony powietrznej Patriot są już transportowane na Ukrainę. Jak dodał, wysłano je z Niemiec.

> Prezydent USA Donald Trump odniósł się do doniesień dziennika "Financial Times", który opisał jego rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Nie powinien celować w Moskwę - stwierdził Trump, odnosząc się do ujawnionych informacji.

> Rosyjskie drony i pociski zaatakowały w wielu obwodach i miastach Ukrainy, między innymi w Charkowie, Kijowie i Krzywym Rogu. Krajowe służby ratunkowe poinformowały o dwóch ofiarach śmiertelnych ataków dronów na wschód od Charkowa na północnym wschodzie kraju, w pobliżu miasta Kupiańsk - poinformowały ukraińskie władze.

> Peter Magyar, lider głównej siły opozycyjnej na Węgrzech, zaproponował premierowi Viktorowi Orbanowi wspólną wizytę na Zakarpaciu. Węgierskie władze oskarżają armię Ukrainy o doprowadzenie do śmierci pochodzącego stamtąd Węgra.

> Amerykanin Daniel Martindale, który przekazywał Rosjanom ważne informacje o Ukraińcach, otrzymał rosyjskie obywatelstwo. - Rosja jest nie tylko moim domem, ale też moją rodziną - stwierdził.

> Unia Europejska oczekuje, że Stany Zjednoczone podzielą się ciężarem pomocy wojskowej dla Ukrainy - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, odnosząc się do zapowiedzi Waszyngtonu o dostawach broni, które mają zostać sfinansowane przez europejskich sojuszników NATO.