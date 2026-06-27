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Świat

Katastrofa myśliwca MiG-29 w Ukrainie. Pilot się katapultował

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Ukraiński Mig-29
Ukraiński atak na Półwysep Krymski (21.06)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: E.Kryzhanivskyi/Shutterstock
Na wschodzie Ukrainy doszło do katastrofy myśliwca MiG-29 - poinformowały siły powietrzne tego kraju. Pilot się katapultował.

"Informujemy, że w nocy z 26 na 27 czerwca 2026 roku utracono łączność z myśliwcem MiG-29 Sił Powietrznych Ukrainy, który wykonywał zadanie bojowe w obwodzie połtawskim (na wschodzie kraju)" - przekazało dowództwo w komunikacie.

Katastrofa myśliwca MiG-29. Pilot się katapultował

"Potwierdzamy utratę samolotu, jednak ukraiński pilot z powodzeniem się katapultował, nawiązał kontakt z zespołem poszukiwawczo-ratowniczym i został szybko przetransportowany do placówki medycznej na badania oraz w celu otrzymania niezbędnej pomocy" - podkreślono.

Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja.

16 czerwca Siły Powietrzne Ukrainy podały, że w katastrofie bombowca frontowego Su-24M zginęli dwaj lotnicy: pilot i nawigator. Do zdarzenia doszło w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju.

W sierpniu 2025 roku Siły Powietrzne informowały o katastrofie myśliwca MiG-29, który rozbił się przy podejściu do lądowania po powrocie z misji bojowej. 46-letni pilot zginął.

W czerwcu 2025 r. podczas odpierania rosyjskiego ataku myśliwiec F-16 został uszkodzony i rozbił się, a pilot maszyny zginął. 23 lipca tego samego roku ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000. Jego pilot zgłosił awarię, a następnie się katapultował. Został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar.

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Źródło: PAP
Tagi:
Ukrainasamoloty
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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