Kułeba po wpisie Muska: nie można słowem "pokój" maskować rosyjskich zbrodni

Szef dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował na Twitterze, by nie używać słowa "pokój" do maskowania aprobaty dla armii rosyjskiej, która nadal popełnia zbrodnie wojenne na Ukraińcach. Post pojawił się po "pokojowych" propozycjach amerykańskiego miliardera Elona Muska.

"Ci, którzy sugerują, by Ukraina zrezygnowała ze swoich obywateli i ziemi – rzekomo po to, by nie skrzywdzić urażonego ego Putina lub ratować Ukrainę przed cierpieniem – muszą przestać używać słowa 'pokój' jako eufemizmu dla stwierdzenia 'Niech Rosjanie zabijają i gwałcą tysiące niewinnych Ukraińców i zdobywają jeszcze więcej terytoriów'" - napisał w poniedziałek wieczorem minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.