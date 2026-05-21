Atak na rosyjski ośrodek szkoleniowy. Nie żyje 65 kadetów

Dowódca wojsk dronowych Ukrainy Robert "Madiar" Browdi powiadomił, że w wyniku operacji specjalnej "Śnieg Achmata" zabito 65 kadetów sił specjalnych z 78 pułku sił specjalnych "Siewier-Achmat", należącego do Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich w miejscowości Śnieżne, na terytorium okupowanym przez Rosję w obwodzie donieckim.

Ośrodek służył do szkolenia rosyjskich operatorów dronów oraz produkcji amunicji i części do bezzałogowców.

Wśród ofiar śmiertelnych dowódca

"W wyniku ataku zniszczono budynki produkcyjne i warsztatowe, w których znajdowały się cztery pojazdy opancerzone typu Tigr dostarczone do naprawy. Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły - podpułkownik o pseudonimie Buryj. Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób" - przekazało wojsko.

Jak podano, oprócz personelu i sprzętu zniszczono również zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych.

W poniedziałek Ukraina zaatakowała również cele w obwodzie jarosławskim, a w niedzielę - rafinerię w obwodzie moskiewskim.

