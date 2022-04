Anne Applebaum: to jest wojna cywilizacyjna, o wartości

- Czy chcemy mieć społeczeństwo otwarte, gdzie jest wolość słowa, gdzie jest praworządność. Czy chcemy mieszkać w społeczeństwie, gdzie wszystko jest zamknięte, gdzie państwo i partia rządząca kontrolują wszystko i tylko ten, który jest u władzy decyduje, co jest legalne, a co jest nielegalne, bez sądów, bez parlamentu - wyjaśniała.

Applebaum: to jest bardzo ważny, kluczowy moment w historii europejskiej

Applebaum wydarzeniach z lat 40. "Zachowanie żołnierzy rosyjskich dzisiaj jest dokładnie to samo"

- Ale rzeczywiście to, co widzimy dzisiaj, to jest dla mnie bardzo dziwna sytuacja. Bo ja widzę na oczy rzeczy, o których pisałam jako o historii. Mianowicie o Armii Czerwonej, jak oni przekroczyli granicę, przychodzili do Polski w 1944-45 roku. Zachowanie żołnierzy rosyjskich dzisiaj jest dokładnie takie samo - oceniła pisarka i dziennikarka.