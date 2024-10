Żołnierzy Kima "wystarczy na dwa, trzy tygodnie walk"

Brak "mięsa armatniego"

Inny ukraiński analityk, Andrij Charuk, komentując doniesienia o rzuceniu do walk pierwszych północnokoreańskich żołnierzy, ocenił, że Rosja sięgnęła po pomoc reżimu Kim Dzong Una z "banalnego powodu", ponieważ zabrakło jej "mięsa armatniego". - Federacja Rosyjska nadal dysponuje zasobami ludzkimi, ale to jest jak z ropą naftową w starych odwiertach: nie płynie już jak fontanna, trzeba ją wypompowywać - stwierdził Charuk, tłumacząc, że władze Rosji próbują zmobilizować żołnierzy na front poprzez ogromne podwyższenie opłat za zawarcie kontraktu, jednak to również nie pomaga w poszukiwaniu chętnych do walk.